أنغام ومايا دياب يدعمون يسرا بعد إعلان إصابتها بـ كورونا

تصدر اسم الفنانة يسرا محركات البحث المختلفة بعد أقل من 24 ساعة من إعلان إصابتها بفيروس كورونا، مما أدى إلى قلق متابعيها ومحبيها عليها، وطمأنت يسرا جمهورها من خلال منشور لها عبر حسابها الخاص بـ«إنستجرام» قائلة: «بتوجه بكل الشكر و خالص امتناني لكل أصدقائي داخل و خارج مصر و للجمهور الكريم لسؤالهم وإهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا... كما أوجه شكر خاص جدا جدا لوزارة الصحة و لكل الأطباء و طاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض، ربنا يحفظكم جميعا و يشفي كل مريض شكرا للجميع».

وقام عدد كبير من الفنانين بالدعاء للفنانة يسرا متمنين لها الشفاء في أقرب وقت، فكتبت «أنغام»: "سلامتك ألف سلامة حبيبتي ربنا يشفيكي ويعافيكي وتقومي بألف سلامة يا حبيبة قلب الناس كلها، وكتبت عبير صبري: «ألف مليون سلامة حبيبتي ربنا يشفيكي ويعافيكي ويزيح عنك الوجع».

وقدم الدعاء لها كل من مايا دياب، راندا البحيري، مي سليم، ديانا هشام، إيمان العاضي، وغيرهم من الفنانين.

وتسببت إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا في تأخير تصوير مسلسلها "حرب أهلية" عدة أيام عن موعد بداية التصوير الأصلية والتي كان مقرر لها بداية يناير المقبل، ليكون بداية التصوير منتصف يناير.

والمسلسل يشاركها في بطولته هيفاء وهبي والتي تجسد دور ضرتها ضمن أحداث العمل، ويتم في الوقت الحالي إختيار باقي فريق العمل، كما يكثف الكاتب أحمد عادل جهده في كتابة باقي الحلقات المتبقية فإنتهى من كتابة 15 حلقة من المسلسل، ويعاين سامح عبد العزيز أماكن التصوير، وسبق وتعامل السيناريست أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز مع الفنانة يسرا في مسلسل "خيانة عهد" رمضان الماضي