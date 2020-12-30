عاجل.. المؤبد لمتهمين في «داعش النزهة» وإدراجهما على قوائم الإرهاب

عاقبت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، متهمين اثنين بالسجن المؤبد، لإدانتهما بحيازة مفرقعات والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي واعتناق أفكاره في قضية «خلية داعش النزهة»، كما شمل الحكم إدراج المتهمين على قوائم الشخصيات الإرهابية.

ونسبت النيابة للمتهمين، أنّهما في الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم دعش الإرهابي، وتولي قيادة بها، وانضم الثاني للجماعة، وحازا مواد مفرقعة.