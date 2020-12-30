وزير الاتصالات: تحسن في خدمات شركات المحمول قريبا

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إننا نختم هذا العام بتخصيص النطاقات الترددية الجديدة، للمساهمة في دعم البنية التحتية، وتطوير خدمات الاتصالات، وهو ما ظهرت الحاجة إليه بشكل واضح، خلال أزمة فيروس كورونا.

طرح ترددات جديدة لشركات المحمول في مصر

جاء ذلك على هامش توقيع 3 اتفاقيات تخصيص النطاقات الترددية الجديدة لشركات فودافون مصر، بنحو 40 ميجا هرتز، والمصرية للاتصالات واتصالات مصر بنحو 20 ميجا هرتز لكل منهما، بإجمالي 1.17 مليار دولار.

وأضاف «طلعت» أن الوزارة استثمرت 30 مليار جنيه في تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات، خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن ذلك ساعد في زيادة الأحمال واستيعاب الضغط المتزايد على الشبكات خلال جائحة كورونا.

وأوضح الوزير أن قطاع الاتصالات نجح في تقديم الدعم والمساندة للأعمال كافة بمختلف قطاعات الدولة، لمواجهة تداعيات الأزمة، منوها إلى دور خدمات الاتصالات في استكمال العملية التعليمية والتجارة الإلكترونية والصحة وغيرها.

رفع درجة جاهزية الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات

وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أن طرح ترددات جديدة سيساهم في تحفيز جهود مقدمي خدمات التليفون المحمول، في ضخ استثمارات جديدة، وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات التليفون المحمول، ما سيؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة، ورفع درجة جاهزية تلك الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية، مع مراعاة معايير الجودة العالمية، تماشيا مع استراتيجية الدولة في دعم عمليات التحول الرقمي.