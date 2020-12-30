سيارة تدهس طفلا في الإسماعيلية: كان يساعد والده في العمل

قال شهود عيان بالإسماعيلية إن سيارة مسرعة دهست طفل، 10 سنوات، مؤكدين إن الطفل يساعد والده في عمله علي "تروسيكل" صغير لبيع المشروبات الساخنة، وأن معدل وقوع الحوادث تضاعف في الأونة الأخيرة بسبب عدم إكتمال مشروع الصرف الصحي وتعطل جزء من الطريق.

وأضاف شهود العيان، اليوم، أن الطفل كان يعبر طريق المعاهدة بمركز ومدينة أبوصوير وبسبب السيارات التي تسير عكس الاتجاه صدمته إحدي السيارات.

وقال محمود مجدي، شاهد عيان، إن الطفل يبلغ مع العمر 10 سنوات ويدعي محمد جمال وشهرته "ديشا" من أهالي أبوصوير.

وأضاف: "الطفل يساعد والده في العمل نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها الجميع، وخلال عبوره الطريق صدمته سيارة ربع نقل وتم نقله للمستشفى في سيارة اسعاف في حالة صعبة".

وأكد أن الحوادث المرورية تتكرر علي طريق المعاهدة بشكل شبه يومي لأنه طريق زراعي رئيسي، إلى جانب تعطل جزء من الطريق بسبب مشروع الصرف الصحي.

وأوضح أحمد ضيف، شاهد عيان وأحد أهالي مركز أبوصوير، أن مشروع الصرف الصحي قائم منذ أكثر من 10 سنوات ولم يكتمل: "كل مقاول بيجي بيعمل حاجة ويمشي والنتيجة إن كل يوم حادث وكل يوم طفل أو سيدة تدهسها سيارة أو توك توك بسبب العشوائية والزحام الشديد علي الطريق".

وأشار ضيف إلي أن سيدة وطفلتها دهستهما سيارة ملاكي قبل شهرين تقريباً أمام كوبري أبوصوير ونقلا إلي المستشفي في حالة حرجة حينها.

وطالب أهالي أبوصوير محافظ الاسماعيلية بسرعة التدخل لإنهاء مشروع الصرف الصحي ورصف طريق المعاهدة والإنتهاء منه لمنع الحوادث.

وكان طفل في العاشرة من عمره أصيب بإصابات بالغة بعد أن صدمته سيارة بطريق المعاهدة بمركز ومدينة أبوصوير.

وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من المقدم وليد المصري مأمور مركز شرطة أبوصوير يفيد بنقل سيارة إسعاف لطفل 10 سنوات لمستشفي الصدر بعد أن صدمته سيارة.