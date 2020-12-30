السوداني حمور زيادة للمتنمر على ابنة يسرا اللوزي: «ثرثرات المخمورين»

أعلن الكاتب السوداني حمور زيادة تضامنه مع الفنانة يسرا اللوزي، بعد وصفها أحد المتابعين لها عبر حسابها على إانستجرام، بأنها «أم الطرشة»، في إشارة لابنتها، وشن "زيادة" هجوما على المتنمر، مقتبسا أحد التعبيرات للكاتب الإيطالي أمبرتو إكو، واصفا مع ما فعله المتنمر بأنها "ثرثرات المخمورين".

ودون حمور زيادة على حسابه الخاص بـ «فيسبوك»: «نشرت النجمة يسرا اللوزي بوستاً عن مشاركتها في حلقة تلفزيونية وشكرت زملائها، فدخل شخص يسمي نفسه wolf - abokhalifa ليعلّق لها: ماشي يا أم الطرشة».

موضحا: «ليسرا اللوزي ابنة صماء، واعتقد هذا الشخص ان من حقه ان يعاير النجمة بهذا لا لسبب، فقط لأنه يستطيع»، لافتا إلى أن نموذج wolf - abokhalifa هو المسيطر على السوشيال ميديا، التي شبهها امبرتو ايكو بثرثرات المخمورين في الحانات قديماً لكنها منحت هؤلاء المخمورين امكانية الوصول الى عوالم لم يحلموا بها.

متابعا: «يستطيع الذئب ابو خليفة ومن على شاكلته أن يتنمروا على أي شخص مهما كان ومهما كان انجازه، من هو wolf هذا؟ لا أحد يدري، هو فقط انسان لديه حساب على السوشيال ميديا، لماذا يشتم يسرا اللوزي ولماذا يعاير أماً بمرض ابنتها؟ فقط لأنه يظن ذلك أمراً ظريفاً.

موضحا: «لقد وضع wolf تعليقه ومضى، ورغم ان يسرا ردت بتعليق طويل مفحم عن تجربتها كأم لطفلة صماء إلا ان الضرر وقع، لقد تبول الأعرابي في زمزم وانتهى الأمر، لاشك أنه كان سعيداً ليلة أمس وهو يرى المواقع الاخبارية تتحدث عن تنمره والناس تتضامن مع يسرا اللوزي، ربما للمرة الأولى يحس بالقوة يشعر أن له قيمة لقد فعل شيئاً حرّك الأحداث».

متابعا: «لم يعد لا شيء، ربما يفكر في أن يفعل ذلك مرة أخرى وسيستطيع، لأن السوشيال ميديا جعلت له قيمة، لكن ستظل ليسرا اللوزي قيمتها الفنية والانسانية بينما يظل wolf وأمثاله مجرد حسابات على مواقع التواصل لا شيء، هباء».