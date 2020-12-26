يسرا اللوزي تروي تفاصيل مشاركتها في «حادي بادي»: زوجة خالي رشحتني

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنها شاركت في مبادرة «حادي بادي» الخاصة بقراءة القصص والحواديت للأطفال باللغة العربية، بترشيح من زوجة خالها، موضحة: «ميراندا مرات خالي هي التي رشحتلي الكتاب الذي قرأته أمام الكاميرا، وبالفعل قرأته وأحببت الفكرة، وأنا أطلقت تحدي للقراءة.. والكتاب (تيتا وباتشا)، وكلمة (باتشا) أجنبية وتعني أيضا كلمة (تيتا) حيث إن الكتاب يتحدث عن اختلاف الثقافات، نظرا لأن خالي مصري ويحمل الجنسية السورية».

كتاب يتحدث عن الثقافات المختلفة

وأضافت «اللوزي» في لقاء مع برنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة: «صناع الكتاب عملوا لقاءات مع كل الجدات، وعرضوا نبذة في الكتاب عن تجربة كل واحدة منهم، وهو يروي العديد من تجارب شخصيات في عائلتي، وبه وصفة للوجبات من كل بلد.. والشيء اللي كان مفاجأة هو إني لقيت مامتي في آخر الكتاب».

مبادرة انطلقت بـ 4 أشخاص

من جانبها، قالت رنيم حسن سليمان، استشاري طب الأطفال، وعضو مبادرة «حادي بادي» الخاصة بتشجيع القراءة للأطفال، إن المبادرة انطلقت بـ4 أشخاص، موضحة: «إحنا أربعة أشخاص، بينهم اثنين في مصر، واثنين في الخارج، وهناك اثنين منهما متخصصان في الأدب، واثنين متخصصان في الطب النفسي للأطفال، وبدأنا بمراجعة الكتب، وتلقينا العديد من الأسئلة حول نوعية الكتب التي يمكن قرائتها للأطفال».

وأكدت «حسن» في لقاء مع نفس البرنامج، أن هناك أزمة في كتب النشيء، رغم أنها لا تحتاج إلى تكاليف عاليية للطباعة، ولذلك حاولوا إصدار بعض الكتب، بالتعاون مع بعض الحكائين.

المبادرة تنتقل من أمريكا للدول العربية

أما سامح يسري، عضو هيئة إنقاذ الطفولة، فقال إن الهيئة كانت لديها مبادرة لمساعدة الأهل للانتباه إلى أطفالهم، وأساليب التربية الأجنبية، وهذه المبادرة انطلقت في الولايات المتحدة ثم انتقلت إلى بريطانيا، وبعدها انتقلت إلى الدول العربية.

وأوضح: «عملنا قائمة بالأشخاص الذين يمكن أن يمثلوا الحملة، وأيضا قائمة بالكتب، وبناء على ذلك تم اختيار الفنانة يسرا اللوزي لتكون ضمن الحملة، وباقي الأشخاص المشاهير الذين ساهموا في نشر الفكرة على السوشيال ميديا».