يسرا اللوزي: جدتي وأستاذي السبب في لغتي العربية السليمة

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنها انضمت إلى مبادرة القراة للأطفال وهي مقتنعة بها جدا، مشددة على أنها لا تفعل شيئا إلا وهي مقتنعة به بنسبة 100%، وتعلم جيدا أن القراءة مفيدة جدا، وكانت هذه المبادرة تساعد الآباء والأمهات على معرفة الكتب التي يمكن أن يقرأونها لأطفالهم، لافتة إلى أن زوجة خالها واحدة من مؤسسات صفحة «حادي بادي» التي طرحت هذه الفكرة.

إجادتها للغة العربية

وأضافت «اللوزي» في لقاء مع برنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة: «هذه الحملة شارك فيها الكثير من النجوم، والفضل في قراءتها السليمة، أنها ذهبت إلى مدرسة ثانوية وليست أجنبية، ولذلك تعلمت اللغة بشكل سليمة، إضافة إلى جدتها «عفاف» التي تتابعها باستمرار، وترسل لها العديد من قطع النحو لتصحيحها، وهي لا تمرر أي خطأ، إضافة إلى مدرس اللغة العربية الخاص بها في المدرسة وهو «الأستاذ رفعت» الذي تستشيره حتى الآن في العديد من الأمور.

وأشارت إلى الفيديو الذي صورته في نهاية فترة الحمل كان عبارة عن «استغاثة» خاصة في أزمة فيروس كورونا، والأطباء كانوا لا يعرفون شيئا، ويرسلون مقالات فقط، ولا أحد يعلم أي شئ عن الفيروس.

ولفتت إلى أن الحمل الأول لم يكن صعبا، ولكن في الحمل الثاني تعبت كثيرا، وشعرت بآلام في الظهر والحب، خاصة أنها كانت تعمل في هذا الوقت، وفي أحد المرات أوصلوها إلى مكان التصوير في الأستوديو وهي جالسة على الكرسي.

اللوزي: لم أرغب في معرفة نوع المولود

وأوضحت أنها لا ترغب في معرفة المولود هو ولد أم بنت، وذلك لأن هذا الأمر حديث جدا، وفي الحمل الأول قال لها الطبيب: «هو شكله ولد، بس لسة مش باين»، فتحدثت مع زوجها وقررا عدم الرغبة في معرفة نوع الطفل، وكانا في كل مرة يذهبان إلى الطبيب يرفضان معرفة جنس الجنين.

كورونا وراء عدم الاحتفال بابنتها

وتابعت: «بسبب فيروس كورونا معرفناش نحتفل بابنتي (نادية)، وخرجت للدنيا لقت كل البشر لابسين كمامات، ويا عيني صحتهم النفسية هتكون تعبانة»، موضحة أنها تذاكر لابنتها البالغة من العمر ست سنوات، وأصبحت تقرأ بشكل جيد.