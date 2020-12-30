التعليم المدني: برلمان الشباب يؤهل للحياة السياسية وإدارة الدولة

قالت دينا أحمد فؤاد، وكيل وزارة الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني في وزارة الشباب والرياضة، إنّ الشباب أقبلوا بشكل كبير على «برلمان الشباب» كأنّه مجلس النواب الأصلي، موضحة أنّه عبارة عن نموذج محاكاة للحياة السياسية، لتأهيل الشباب على الحياة النيابية للالتحاق بمجلس النواب فيما بعد ذلك.

انتخابات برلمان الشباب بالتصويت بالإلكتروني للمرة الأولى

وأضافت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الشاذلي، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنّ مشاركة الشباب في البرلمان ستجعلهم قادرين على خوض انتخابات مجلس النواب والمحليات بعد ذلك، ونؤهلهم للقيادة بشكل عام، والآن أجرينا انتخابات برلمان الشباب لأول مرة في التاريخ بالتصويت بالإلكتروني بدلا من الصناديق التي تشهد زحاما كبيرا، اتباعا للإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

تعيين 5% من أعضاء المجلس من ذوي الإعاقة والفتيات

وتابعت: «واحنا قاعدين في المكاتب شايفين التصويت من مكاتبنا في 14 محافظة بدأت انتخابات امبارح وأول امبارح، وفي المرحلة التانية في 13 محافظة يوم 3 و4 يناير»، لافتة إلى أنّ الانتخابات تعقد في 102 مقر انتخابي بمراكز الشباب.

وزادت: «العدد كان كبير جدا، والمنافسة على 270 مقعد فردي و298 مقعد قائمة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هيعين 5% من أعضاء المجلس من ذوي الإعاقة والفتيات».

نؤهل الشباب إلى نموذج الحياة السياسية ونجعلهم يتعرفون على إدارة الدولة

وأشارت إلى أنّ شروط الترشح أن يكون الشاب عضوا في أحد مراكز الشباب، ويتم تأهيله في نموذج الحياة السياسية، للتعرف على إدارة الدولة والمجالس التشريعية والتنفيذية، إذ سيعملون على الأرض مع المحافظين لرؤية كيفية حل وعرض المشكلات التي يرونها، وبالفعل فإنّ برلمان الشباب أفرز شبابا كثر تولوا مناصب قيادية في الدولة.