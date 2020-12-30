بدء امتحانات نصف العام بجامعة الإسكندرية 9 يناير

وافق مجلس جامعة الإسكندرية المنعقد، اليوم، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، على بدء إمتحانات نصف العام الدراسي يوم 9 يناير المقبل.

وأكد "قنصوة" إتخاذ كافة التدابير الإحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة منتسبي الجامعة للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الجامعة وضعت كافة إمكاناتها المادية والبشرية وتم توفير جميع الاحتياجات الإضافية لتطبيق مزيدا من الإجراءات الإحترازية حتي تتم الإمتحانات في جو صحي وأمن،

وأوضح أن جامعة الإسكندرية ستصدار دليلاً للتعامل مع فيروس كورونا، يتضمن كيفية التعامل والاستجابة الفورية من قبل القائمين علي عملية الإمتحانات، مشيرا إلى أن هذا الدليل يتضمن التعامل مع كافة المخاطر المتعلقة بفيروس كورونا، وكيفية مواجهة أعراضه حال الإصابة بها.

وهنأ المجلس الدكتور أأحمد عادل عبد الحكيم، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعينه عميدا لكلية طب الأسنان، كما كرم المجلس العمداء الذين انتهت فترة عمادتهم وهم الدكتور أشرف ناظم، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد انور، عميد كلية التربية، والدكتورة دينا مندور، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور طارق سرور، عميد كلية الزراعة سابا باشا، مقدما لهم خالص الشكر والتقدير على الجهود التي قدموها خلال فترة عمداتهم للنهوض بكلياتهم.

ووافق المجلس على قبول التبرع المقدم من جامعة فاروس لمستشفى الحضرة الجامعي بقيمة 4 مليون و110 ألف جنيه مصري، واقتراح كلية التربية للطفولة المبكرة بتخصيص عدد (100) منحة دراسية لطلاب الدراسات العليا بتخفيض قدره 50% من قيمة الساعة المعتدة.

كما وافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وكلية الزراعة للتعاون في مجالات دراسات الحصر التصنيفي للأراضي، فضلا عن ترقية 22 عضو هيئة تدريس، 15 إلى وظيفة أستاذ، 7 إلى وظيفة أستاذ مساعد، ومنح 70 درجة دكتوراه، 111 درجة ماجستير، في التخصصات العلمية المختلفة.