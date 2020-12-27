جامعة الإسكندرية تقدم 100 منحة لطلاب الدراسات العليا بدول حوض النيل

قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة تستعد لإرسال قوافل جديدة بعد توقفها بسبب أزمة "كوفيد 19"، فضلا عن منح طلاب دول حوض النيل 100 منحة على مستوى الدراسات العليا للدول الأفريقية، ومردود هذه المنح علي دعم العلاقات المصرية الأفريقية.

استعرض الدكتور إبراهيم رحاب، مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية، خلال اجتماع مجلس خدمة المجتمع والبيئة، اليوم، نتائج زيارته لفرع الجامعة بمدينة تونج بجنوب السودان الشهر الماضي.

وتضمنت الزيارة تفقد مقر فرع الجامعة، والوقوف على الاحتياجات اللازمة لتشغيله، ومدى جاهزية الفرع من الناحية الإنشائية لبداية الدراسة بكليتي الزراعة والطب البيطري في شهر أبريل المقبل.

وناقش المجلس دور القوافل الطبية وأهميتها في دعم العلاقات مع الدول الأفريقية، من بينها القافلة الطبية التي نظمتها الجامعة بمقاطعة كريتشو بكينيا، وأخرى إلى تنزانيا في مجال جراحات الأطفال.

واعتمد رئيس جامعة الإسكندرية عدد من المشروعات البحثية ومنها مشروع البحث المقدم من الدكتورة دعاء غريب الأستاذ بكلية العلوم بعنوان " النانو هيدروكسى ابيتايت المركب مع منتج طبيعى وتفاعلها مع الخلايا العظمية"، ومشروع البحث المقدم من الدكتور شريف رستم الأستاذ بكلية الصيدلة بعنوان «نحو تأسيس مركز مصرى متوافق عالمياً للمكونات الصيدلانية للأمراض الحرجة»، ومشروع البحث المقدم من الدكتورة انجى محمد الغيطانى الأستاذ بالمعهد العالى للصحة العامة بعنوان « مسح استكشافى للمناعة الخلطية لكوفيد 19 بين عامة السكان المصريين والعاملين فى مجال الرعاية الصحية».

كما تم الموافقة على مشروع البحث المقدم من الدكتورة ثناء إبراهيم شلبى الأستاذ بمعهد البحوث الطبية بعنوان «تطوير أغشية مضادة للميكروبات من الألياف النانومترية لمركبات البوليمرات لاستخدامها فى تقنية المياه الملحية، ومشروع البحث المقدم من الدكتور أحمد جاب الله الأستاذ المساعد بمعهد البحوث الطبية بعنوان «البصمة الأيضية للعدوى بفيروس الالتهاب الكبدى (د) الأحادية والمصحوبة مع التهاب الكبدى (ب)»، ومشروع البحث المقدم من الدكتورة مروة المر المدرس بكلية الهندسة بعنوان « خط إنتاج اقتصادى لتصنيع أقنعنة وجه بتقنية النانو مضادة للميكروبات».