رئيس جامعة الإسكندرية: نقدم دعما كاملا لمصابي كورونا

شدد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، على وكلاء الكليات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل جامعة الإسكندرية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وتطبيق الخطة الموضوعة من الجامعة لمواجهة حالات الاشتباه والإصابة وطرق العزل والعلاج مع إمكانية تعديل الخطة حسب الظروف المستجدة.

وأعلن رئيس الجامعة، خلال اجتماع مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالفيديو كونفرانس، عن تشكيل لجنة من أساتذة الجامعة لمتابعة تطبيق إجراءات التطهير والتعقيم بكليات ومعاهد الجامعة طبقا للمعايير الصحية العلمية ومشاركة طلاب الجامعة في تلك الإجراءات.

وقدم الدكتور فهمي شارل الأستاذ بالمعهد العالي للصحة العامة تقريرا وافيا عن خطة جامعة الإسكندرية في مجابهة فيروس كرونا واستعرض معدل الإصابات وطرق الوقاية وأهمية التهوية الجيدة للمدرجات والمعامل والطرقات كما تناول سلوكيات المجتمع في التعامل مع انتشار الفيروس.

المجلس يوافق على خطة كلية الزراعة

ووافق المجلس على تفعيل مبادرة كلية الزراعة حول فصل وإعادة تدوير المخلفات تحت شعار Zero Waste داخل كليات ومعاهد الجامعة مع وضع الخطة التنفيذية لها.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية الزراعة بسابا باشا حول مشاركة الكلية في مبادرة الحفاظ على الطبيعة، وكذلك تقرير الكلية عن الدورات التدريبية الخدمية الصيفية التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما استعرض المجلس التقرير المقدم من كلية التربية للطفولة المبكرة عن فعاليات الاحتفال بأعياد الطفولة وندوة عن مناهضة العنف ضد المرأة وندوة عن فيروس كورونا.

توعية الطلاب بالتعايش

وكلف رئيس الجامعة وكيل كلية الآداب بمهام التنسيق مع وكيل وزارة الاوقاف بالاسكندرية لوضع خطة لعقد سلسلة من الندوات التثقيفية عن بعد، لطلاب الجامعة لتوعية الطلاب بضرورة التمسك بالقيم والمبادئ القويمة والتعايش والحوار البناء وتعميق قيم الانتماء لديهم.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من وكيل المعهد العالى للصحة العامة حول أساسيات تفعيل الأمن والسلامة والصحة المهنية في المنشآت الجامعية، واستعرض المجلس تقرير كلية الصيدلة عن تنظيم وبينار بعنوان precision medicine وأهم توصياته، وكذلك أهم الدورات التدريبية التي اعتمدتها كلية التمريض وورش العمل، وكذلك الندوات والبرامج التدريبية وورش العمل بكلية الطب البيطري.