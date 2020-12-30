«الري» تكشف حقيقة شروخ ترعة العياط: مواطنون كسروا تروس بوابتها

كشف المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، حقيقة حدوث شروخ في بعض البلاطات الخرسانية على إحدى الترع بمركز العياط بمحافظة الجيزة، مؤكداً أنه تم التفتيش الفني بالوزارة للمعاينة على الطبيعة.

وأكد أن الترعة المقصودة هي ترعة «المعرقب» والتي يبلغ طولها 8.600 كيلو متر، وتخدم زمام 4200 فدان، ويتم تأهيلها حاليا ضمن المشروع القومي لتاهيل الترع، وقام بعض المواطنين في 15 ديسمبر الجاري، بكسر تروس بوابة فم الترعة عنوة وفتح البوابة في غير دور التشغيل المحدد للترعة، وذلك بعد صب الخرسانة بساعتين، مما نتج عنه ترييح في بعض البلاطات.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، تم إعادة صب بلاطات جديدة في وجود طاقم الإشراف وتم عمل محضر إثبات حالة بواقعة التعدي علي البوابة بقسم شرطة العياط، وتم المرور على الترعة ووجد أن أعمال التأهيل الجارية تسير بحالة جيدة.

مشروع تأهيل الترع ينتهي كليا في 2022

وقبل أيام أعلنت وزارة الري السعي نحو الالتزام بالجدول الزمني للمشروع القومى لتأهيل الترع والجاري تنفيذه بتكلفة 18 مليار جنيه لينتهي بشكل كامل في 2022.

وشددت وزارة الري على أن الدولة أعطت أولويه لقري مبادرة «حياة كريمة»، والتي تستهدف القرى الأقل دخلاً، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع فيها، ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث فيها من أجل التكامل مع كل الخدمات التي تقدم في هذه القرى ضمن المبادرة المدعومة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.