«طلعت» يشهد توقيع 3 اتفاقيات بين «تنظيم الاتصالات» و3 شركات محمول

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع 3 اتفاقيات لتخصيص النطاقات الترددية الجديدة في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز، بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وشركة فودافون مصر والشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر، بعد الانتهاء من الإجراءات التنظيمية كافة، للوصول للشكل الأمثل للتخصيص بغرض تعظيم الاستفادة من هذه الترددات، ما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمستخدم.

ووقع الاتفاقيات الثلاث من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز؛ فيما وقع من جانب الشركات، السيد محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، والمهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، بحضور المهندس هاني محمود، رئيس مجلس إدارة شركة فودافون مصر، والدكتور ماجد عثمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، والمهندس جمال السادات، رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمته، أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة هامة لرفع قدرات البنية التحتية المعلوماتية، مشيرا الى أن الوزارة كانت قد بدأت في تنفيذ مشروعا، مطلع عام 2019، باستثمارات بلغت 30 مليار جنيه خلال عام واحد، لدعم البنية التحتية المعلوماتية، ما ساهم في زيادة قدرتها على مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، وأدت إلى تضاعف الأحمال وزيادة ساعات الذروة، لتصل إلى 15 ساعة في اليوم، كما ساهمت البنية التحتية المعلوماتية في نجاح منظومة التعلم عن بُعد، والاختبارات الالكترونية لطلبة أولى ثانوي.

ووجه «طلعت» الشكر لكل من ساهم في إتمام توقيع هذه الاتفاقيات التي تبلغ قيمتها 1.170 مليار دولار؛ مثمنا جهود سلاح الاشارة، ومجلس إدارة والعاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفريق العمل بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركات المحمول الحاصلة على الترددات؛ مؤكدا استمرار العمل من أجل تطوير البنية التحتية المعلوماتية، وتحسين خدمات الاتصالات والانترنت كافة، المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لعملية الطرح التي قام بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بغرض تخصيص نطاقات ترددية جديدة، بعرض 2×40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600، بتقنية الـTDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر؛ إذ أسفرت هذه العملية عن حصول شركة فودافون مصر للاتصالات على 40 ميجاهرتز، والشركة المصرية للاتصالات على 20 ميجاهرتز، وشركة اتصالات مصر علي 20 ميجاهرتز، مقابل 1.170 مليار دولار أمريكي.

وفي إطار الخطة الشاملة لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين في مصر، وضعت معايير جديدة بالاتفاقيات الموقعة لرفع مستوي خدمات الاتصالات المقدمة في السوق المصري (خدمات صوتية – نقل بيانات)، بما يتماشى مع أعلى المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها.

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقيات ستساهم في تحفيز مقدمي خدمات التليفون المحمول، لضخ استثمارات جديدة في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات التليفون المحمول، ما سيؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة، ورفع درجة جاهزية تلك الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية، مع مراعاة معايير الجودة العالمية، تماشيا مع استراتيجية الدولة في دعم عمليات التحول الرقمي.