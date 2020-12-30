الفضاء المصرية: إنتاج 35 وحدة من القمر الصناعي التعليمي خلال 6 أشهر

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنّ الوكالة نفذت وحدة قمر صناعي تعليمي، تتيح للطالب أو المتخصص التعامل مع القمر الصناعي، من حيث إدخال التعليمات التي يريدها ومتابعة تنفيذها وتعديل برمجياتها، والتحكم في القمر الصناعي.

البحث العلمي مولت 35 وحدة

وأضاف القوصي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الشاذلي، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنّ أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وافقت على تمويل 35 من الوحدات التي نفذتها الوكالة، وبالتالي خلال الـ6 أشهر القادمة سننتج 35 وحدة من القمر الصناعي التعليمي، موزعين على كليات الهندسة والحاسب الآلي وبعض أقسام كليات العلوم بقسم الفلك في مصر.

وجود القمر في الكليات يوسع القاعدة الأكاديمية الفضائية بمصر

وتابع أنّ كل كلية ستحصل على الوحدة «القمر» مرفقة بكتيبات إرشادية تشرح كيفية التعامل معها، وسنسمح لمتخصص من الوكالة بالذهاب لمكان وجود القمر وتعليم الطلاب كيفية التعامل معه، لأن وجود القمر في الكليات يوسع القاعدة الأكاديمية العلمية الفضائية في مصر، وهذا هدف مهم للغاية بأن تكون علوم الفضاء موجودة في أكثر من مكان في الجامعات المصرية، وهو ما سيتحقق في يوليو المقبل، وستكون الوحدات جميعها جاهزة، لأننا انتهينا من الوحدة الأساسية، وباقي لنا خلال الـ6 أشهر المقبلة، عمل نماذج لها، وهي ليست عملية صعبة، خاصة بعد التصديق على تمويل الأكاديمية.