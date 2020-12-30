«زيدان» يوضح دور مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في قضية اللاجئين

قال عبدالحليم زيدان الباحث بـ مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن قضية اللاجئين هي قضية إنسانية في المقام الأول ذات بعد إنساني لهذا أولى المرصد في تقاريره ومقالاته اهمية خاصة بتلك القضية، وبخاصة مع ظهور صورة الطفل الكردي إيلان التي هزت العالم الإنساني أجمع.

مشيراً إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ذكرت أن عدد اللاجئين قد وصل إلى 80 مليون شخص طالب لجوء ولاجئ على مستوى العالم، 40% منهم أطفال، وهذا العدد يمثل 1% من عدد السكان على مستوى العالم.

تقسم النازحون ل 3 فئات

وأضاف «زيدان»، خلال لقائه مع رامي محمد، مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن هذا التقرير قسم هذا العدد إلى 3 فئات، وهم النازحون داخل نفس البلد باحثاً عن مدينة أكثر أماناً بتعداد 45 ملايين نسمة، والفئة الثانية هم النازحون بشكل قانوني إلى بلدان أخرى وعددهم 30 مليون نسمة، أما الفئة الثالثة هم النازحون في انتظار طلبات التصديق على طلبات اللجوء الخاصة بهم في بعض البلدان الأخري وعددهم 5 ملايين نسمة.

هناك ما يقرب من 20 ألف شخص قد لقوا حتفهم في البحر المتوسط أثناء محاولة عبوره

متابعا، أن المنظمة الدولية للهجرة ذكرت أن ما يقرب من 20 ألف شخص قد لقوا حتفهم في البحر المتوسط أثناء محاولة عبوره بحثا عن الدول الأوروبية وذلك خلال آخر 5 أعوام، لافتاً إلى أن المرصد سلط الضوء على هذه القضية منذ افتتاحه قبل 5 أعوام، وأصدر كتابا بعدها بـ 3 أعوام للحديث عن اللاجئين ومشكلاتهم على مستوى العالم.

حذرنا من الدور الذي تلعبه الجماعات المتطرفة

وأشار، إلى أن المرصد أفرد مقالات وتقارير كثيرة بلغاته الـ 13 للحديث عنهم وتذكير المجتمع الدولي بهم، كما حذر مرارا وتكرارا من الدور الذي تلعبه الجماعات المتطرفة في استقطاب اللاجئين مستغلين الوضع الاقتصادي المتردي لهم لاستقطاب عناصر جديدة وانضمامها إلى الفكر المتطرف.

وأوضح، أننا حذرنا أيضا من الفكر اليميني المتطرف في الدول الأوروبية الذي يستغل الهجرة واللجوء لتحقيق مآرب شخصية لبعض الأحزاب المتطرفة مثل حزب فوكس في إسبانيا، فبعد أن كان لديه 10 مقاعد في البرلمان تمكن من حصد 52 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في 2019.