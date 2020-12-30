300 وظيفة شاغرة .. تعرف على اختبارات محتوى التقييم قبل التقديم

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية عن حاجتها للتعاقد مع عدد 300 مأمور ضرائب وفحص إلكتروني وذلك وفقًا لما أعلنته المصلحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وجاء التوزيع على النحو التالي:

ووضعت مصلحة الضرائب الشروط والمستندات للتقديم على الوظائف ويمكنك الاطلاع عليها من هنــــــــــــا.

شروط الترشح للوظائف

وأشارت المصلحة إلى أنّه يشترط للترشيح للتعاقد اجتياز المتقدمين المستوفين لشروط التقديم والمستكملين لمستندات اختبارات التقييم والتي ستتم بشكل إلكتروني وذلك بنسبة 75% على الأقل في مجالات:

- بالنسبة للفئة (أ) المحاسبة بصفة عامة بالتركيز على المحاسبة والمراجعة للأنظمة الإلكترونية الحديثة لأنظمة تخطيط موارد المؤسسة ERP، تحليل وفحص وإعداد التقارير عن قواعد البيانات، نظم تقارير الأعمال الذكية BI، وتكون الأسئلة في المجالات السابقة باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى المهارات الشخصية الأساسية.

- بالنسبة للفئة (ب) تحليل البيانات، نمذجة البيانات، تصميم قواعد البيانات، فحص وتحليل البيانات، أنظمة التقارير وقواعد البيانات، أنظمة البرمجة، أساليب التحليل الإحصائي للبيانات وقواعد البيانات، الذكاء الاصطناعي، وتكون الأسئلة في المجالات السابقة باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى المهارات الشخصية الأساسية.

علمًا بأنّه سيتم عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين من الفئتين ممن اجتازوا الاختبارات الإلكترونية فقط، كما سيتم تسليم أصول المستندات السابقة وغيرها من المستندات المقررة قانونًا، بالإضافة إلى إجراء كشف طبي «وذلك بالنسبة للمتقدمين المرشحين للتعاقد».

ملاحظات هامة عند التقدم للوظائف

- يتم تحميل صور كافة المستندات المطلوبة المشار إليها سابقًا مع بيانات طلب التوظيف.

- سيتم إرسال رسالة تأكيد لكل من استكمل مستندات التقديم على الموقع الإلكتروني «على أن يتم فحص تلك المستندات ولا يعني ذلك أنّ المتقدم مستوفي لشروط التقدم».

- سيتم تحديد موعد اختبارات التقييم ومكان انعقادها بالنسبة للمتقدمين المستوفين لشروط التقديم بعد انتهاء مدة الإعلان على ذات الرابط بالموقع الرسمي لوزارة المالية.

- تعقد اختبارات التقييم في صورة إلكترونية "على الحاسب الآلي".

- يتم قبول الأعداد المطلوبة بعد مراجعة أصول المستندات المطلوبة، وطبقًا لترتيب المتقدمين في نتيجة اختبارات التقييم الإلكترونية بالإضافة إلى المقابلة الشخصية.

- في حالة ثبوت أن البيانات المسجلة في طلب التوظيف مخالفة للحقيقة وللمستندات المقدمة سيتم استبعاد المتقدم واعتباره غير مستوفي للشروط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

- لن يلتفت إلى طلبات التوظيف غير المستوفاة لشروط التقديم الموضحة، أو التي تقدم باليد أو التي ترد قبل أو بعد المدة المحددة لتلقي الطلبات.

محتوى اختبارات التقييم

يحتوي الاختبار على عدد من الاسئلة التي تغطي المجالات التالية:

- بالنسبة للفئة (أ) المحاسبة بصفة عامة بالتركيز على المحاسبة والمراجعة للأنظمة الإلكترونية الحديثة لأنظمة تخطيط موارد المؤسسة ERP، تحليل وفحص وإعداد التقارير عن قواعد البيانات، نظم تقارير الأعمال الذكية BI، وتكون الأسئلة في المجالات السابقة باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى المعلومات العامة والقدرة على التفكير المنطقي والمهارات الأساسية (إدارة الوقت/التفاوض/ إدارة الاجتماعات) والمعلومات الإدارية الأساسية.

- بالنسبة للفئة (ب) تحليل البيانات، نمذجة البيانات، تصميم قواعد البيانات، فحص وتحليل البيانات، أنظمة التقارير وقواعد البيانات، أنظمة البرمجة، أساليب التحليل الإحصائي للبيانات وقواعد البيانات، الذكاء الاصطناعي، وتكون الأسئلة في المجالات السابقة باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى المعلومات العامة والقدرة على التفكير المنطقي والمهارات الأساسية (إدارة الوقت/التفاوض/ إدارة الاجتماعات) والمعلومات الإدارية الأساسية.