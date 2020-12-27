إنشاء أكبر مشروع زراعي جنوب سيناء: يوفر وظائف ويحقق الأمن الغذائي

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تخصيص 75 فدانا بمنطقة وادي ميعير التابعة لمدينة طور سيناء، لإنشاء أكبر مشروع قومي خدمي لمواطني جنوب سيناء، بكافة مدن المحافظة، وهو إقامة مزرعة متكاملة لإنتاج الثروة الحيوانية والداجنة، بالتنسيق والتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية.

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الأحد، إن المشروع سيوفر الآلاف من فرص العمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر، إضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي للمحافظة، والاكتفاء الذاتي للمواطنين والقطاع السياحي من اللحوم الحيوانية والداجنة والبيض.

المحافظ: المشروع يوفر آلاف الوظائف ويحقق الأمن الغذائي

وأوضح المحافظ أن هذا المشروع يتضمن مزرعة لتربية الحيوانات، ومصنع أعلاف، وثلاجة، ومزارع دواجن «تسمين، بياض، أمهات، تفريخ» وسيتم تزويده بأسطول نقل متكامل للاستعانة به في توزيع منتجات المجمع بجميع مدن المحافظة، والمحافظات الأخرى، لافتًا إلى أن المحافظة تطمح في التصدير للخارج عبر ميناء الطور في حالة تحقيق الفائض عن الاستهلاك المحلي.

وأكد أنه سيجرى توفير اللحوم الداجنة والحيوانية والبيض للمواطنين عبر منافذ تابعة للمحافظة بأسعار مخفضة، مراعاة للمواطنين محدودي الدخل، مشيرًا إلى أنه جرى تشكيل لجنة ضمت أعضاء من جهاز الخدمة الوطنية لتحديد الموقع المناسب لإقامة المشروع وقامت اللجنة بمعاينة 7 مواقع مقترحة من قبل المحافظة، بينهم 6 مواقع بمدينة طور سيناء، وموقعا بمدينة أبورديس، لكن وقع الاختيار على وادي ميعر.

وأشار المحافظ إلى أن جهاز الخدمة الوطنية لديه الخبرة الكافية في مجال تربية الثروة الحيوانية والداجنة، وأقام العديد من المشروعات الناجحة في هذا المجال بالعديد من المحافظات، لذا تم التنسيق مع الجهاز للاستفادة بهذه الخبرة الكبيرة، وضمان نجاح وتسويق المشروع، خاصة أن هناك منافذ بيع تابعة للجهاز في كافة أنحاء الجمهورية.