وزيرة الهجرة تشيد بموقف رئيس بنك مصر لدعمه للعالقين في الإمارات

وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، الشكر إلى رئيس «بنك مصر» لدعمه المصريين العالقين في دولة الإمارات الشقيقة.

وأعربت مكرم على صفحة الموقع الاجتماعي الرسمية «فيسبوك» لوزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن شكرها لرئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الأتربي، لسرعة استجابته وتكليفه فرع البنك في الإمارات وبدعم من رجال الأعمال لتحمل إقامة وتوفير وجبات يومية لنحو 300 مصري من العالقين هناك في طريقهم للكويت، وذلك بعد إغلاق مطار الكويت الفترة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مكرم، على أن المصريين سند لبعض في أي أزمة، وهذا طابع أصيل لنا، سواء في الداخل أو الخارج.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة تعمل بشكل مستمر لغرفة عمليات بوزارة الهجرة لمتابعة أزمة العالقين، والتي تم تفعيلها فور إعلان عدد من الدول، من بينها دولة الكويت إغلاق حدودها ونجحت في التواصل مع شكاوى المواطنين بالخارج، مؤكدة استمرار الوزارة في تقديم كل سبل الدعم والمساعدة لكل أبناء مصر العالقين، مطالبة المصريين العالقين بتفهم طبيعة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع والتعاون في عبور هذه الأزمة الطارئة، مؤكدة على أهمية احترام القوانين والنظم والقواعد المطبقة في الدول المضيفة.

الوزيرة تشكر الإمارات لتوفير أماكن لإقامة العالقين

وقد تواصلت الوزارة -بمساعدة من بنك مصر- مع الشيخ مانع خليفة آل مكتوم الذي وفر أماكن إقامة وتجهيزات دار بمفروشات جديدة لنحو 300 مصري بإمارة الشارقة وتم الاتفاق على توفير وجبات طعام.

وقدمت الوزارة خالص الشكر والتقدير للأستاذ محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، الذي كلف كل من الأستاذ حسام رؤوف رئيس العمليات الدولية، و‎لمياء مهدي رئيس إدارة المخاطر في فرع بنك مصر بالإمارات، بالمساعدة في توفير إقامة لعدد من المصريين العالقين.