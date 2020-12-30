المهرجان القومي للمسرح المصري يطلق جائزتي البحث والمقال النقدي

قررت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ13 برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، إطلاق جائزة المقال النقدي التطبيقي على العروض المسرحية، باسم الدكتور والناقد الراحل حسن عطية، وقيمتها 5 آلاف جنيه، وجائزة البحث النقدي مع درع وشهادة التقدير، باسم الدكتور فوزي فهمي، وقيمتها 10 آلاف جنيه.

ويختتم المهرجان القومي للمسرح المصري، فعالياته يوم السبت 2 يناير المقبل، بدلاً من 4 يناير، وسيقتصر الختام على توزيع الجوائز وكلمات لرئيس المهرجان ولجان التحكيم ثم إعلان الجوائز بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وجرى تعديل جدول العروض المسرحية لتنتهي يوم الجمعة الموافق 1 يناير، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وبدأت الدورة الـ13 من المهرجان القومي للمسرح المصري، يوم 20 ديسمبر 2020، وتحمل اسم «الآباء»، ويحتفل فيها المهرجان بمرور 150 عاما على المسرح المصري الذي يؤرخ له منذ عام 1870، وضمت اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان يوسف إسماعيل رئيسا للمهرجان، وعضوية كل من الفنان أشرف عبدالغفور، والدكتورة هدى وصفي، والفنان محمد رياض، والناقد جرجس شكري، والمخرج حمدي حسين بكري، والفنانة هايدي عبدالخالق.

وشهد المهرجان، عرض عدد كبير من العروض المسرحية، التي لاقت استحسان كبير من الجمهور والمشاهين، الذين حرصوا على الحضور لجميع العروض المسرحية، وكان الحجز بأولوية الحضور، ومن المقرر أن يجري تكريم عدد من أبطال المسرحيات خلال حفل الختام، نظراً لما قدموه خلال فعاليات المهرجان من جهود ملحوظة وتنم عن حب المسرح الشديد، وفضله في تأثيره داخل النفوس، وإبداعتهم المسرحية المختلفة، وذلك بفضل رواد المسرح، خاصة أنهم الأساس وراء ذلك.

العروض المسرحية التي عرضت خلال أيام المهرجان كانت متنوعة مابين الكوميديا والاجتماعيات، وأحداث سياسية مرت علينا.