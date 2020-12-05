صندوق تحيا مصر في موسوعة جينيس.. 3 أرقام قياسية إنسانية بأقل من شهر

منذ تدشينه في 1 يوليو 2014، جذب الأنظار وتغلغل في قلوب المصريين الذين سارعوا لدعمه، وفي مقدمتهم "الحاجة زينب" التي تبرعت بقرطها الذهبي، ليدفعوه بطاقة من الحب والوطنية، لتحقيق عدة إنجازات مهمة خلال أعوام قصيرة، من بينها تسجيل اسمه في موسوعة "جينس" العالمية للأرقام القياسية 3 مرات في أقل من شهر.

صندوق "تحيا مصر"، الذي دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الاقتصاد المصري، في ظل الظروف الصعبة وقتها، والتي أبرزت العزيمة الوطنية والإرادة الحقيقية لجموع الشعب للعبور إلى آفاق مستقبل واعد، سعى إلى تلبية احتياجات الفئات الأكثر فقرا للحد منه، وعقد شراكات بين القطاعات المحلية والإقليمية والدولية كمدخل للتنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص كمحور أساسي لدفع عجلة التنمية بالاشتراك مع الجهات الحكومية المسؤولة.

أكبر قافلة إنسانية في العالم

ومنذ ذلك الحين صنع الصندوق اختلافا كبيرا بمبادراته العديدة، حتى سجل أحدث نجاحاته، بـ أكبر قافلة إنسانية في العالم، بموسوعة جينس، والتي جرى إطلاقها منذ أيام في العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل دعم مليون أسرة بالجمهورية، في الشتاء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الدعم اللازم لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية.

وتم تنظيم القافلة بالتعاون بين صندوق تحيا مصر، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، بتكلفة مليار جنيه، حيث تضم أسطول مواد غذائية وملابس لتوزيعها في القرى الأكثر احتياجا بعدة محافظات، عبر 199 سيارة "جامبو"، و271 مقطورة تحمل مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى 2000 طن من الدواجن ومليون بطانية، و500 ألف قطعة ملابس، إضافة إلى 1500 ماكينة غسيل كلوي لخدمة 120 ألف مريض، وتوزيع 1000 كرسي متحرك.

كما تضم القافلة معدات وشباكا وملابس وأحذية لدعم صغار الصيادين، والذي يبلغ عددهم حوالي 50 ألف صياد، ومساعدة الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، من خلال توفير التجهيزات الأساسية لنحو 2000 فتاة، وستتولى توزيع أجهزة ومعدات النول على 3000 أسرة في مختلف المحافظات.

أكبر حملة للتبرع للمواد الغذائية وأكبر كمية من الدواجن

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يسجل فيها الصندوق، في موسوعة "جينيس" العالمية، حيث إنه قبل أيام، وتحديدا في 22 نوفمبر الماضي، سجل رقمين قياسي الثاني حملة للتبرع للمواد الغذائية (300 ألف صندوق)، والتبرع لأكبر كمية من الدواجن (2 مليون كيلو جرام)، رغم اشتراطات الموسوعة الدقيقة.

وتسلم الصندوق شهادتي تسجيل الرقمين القياسيين خلال احتفالية كبرى نظمها بعنوان "نتشارك علشان بكره"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث كسر بذلك الرقم الهولندي المدرج في الموسوعة العالمية.

وبعد حصد الرقم الثالث خلال أقل من شهر، قال أحمد مقلد، الرئيس التنفيذي للمكتب المنسق مع موسوعة جينيس للأرقام القياسية، في كلمة له باحتفالية صندوق تحيا مصر، إن القافلة كانت مرشحة للحصول على 7 أرقام قياسية، وكان بها كميات هائلة تكفي لبعض الدول، وليس فقط المحافظات، والأرقام الأخرى المرشحة تخص الأجهزة الطبية، والمعدات، وغيرها من المساعدات، مضيفا أن إنجازات "تحيا مصر" أصبحت محط أنظار العالم.