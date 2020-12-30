عاجل.. النيابة تقرر تشريح جثمان المخرج السوري حاتم علي وأسرته ترفض

قررت النيابة العامة، تشريح جثمان المخرج السوري حاتم علي، المتوفى داخل أحد فنادق القاهرة صباح أمس، لبيان أسباب الوفاة بشكل رسمي، وطلبت النيابة العامة من الطب الشرعي، موافاتها بتقرير الصفة التشريحية، حتى يتسنى لها اتخاذ ما تراه قانونيًا.

وكشف مصدر لـ«الوطن»، عن أن أسرة المخرج السوري رفضت تشريح جثمانه، خلال وجود عدد منهم في مشرحة زينهم في جنوب القاهرة، مؤكدين أن الوفاة طبيعية، وأنهم لم يتهموا أي شخص بالتسبب في الوفاة.

ونُقل جثمان المخرج السوري الراحل حاتم علي، إلى مشرحة زينهم، منذ قليل، تمهيدا لشحنه علي طائرة متجهة إلي دمشق، صباح الخميس، على أن يوارى جثمانه الثري مساء اليوم نفسه.

ورافق الجثمان إلي المشرحة كل من الفنان السوري جمال سليمان، والمطربة السورية أصالة، والفنان سامر المصري؛ إذ دخلوا في نوبة بكاء شديدة، حزنا على صديقهم الذي رحل عن دنيانا، صباح اليوم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر لـ«الوطن» عن دخول دلع الرحبي، زوجة المخرج حاتم علي، في حالة انهيار تام بدرجة استدعت نقلها إلى إحدى مستشفيات كندا، لمتابعة حالتها الصحية، ووضعها تحت الملاحظة الطبية.

ونعي عدد من النجوم والنجمات المخرج السوري الراحل عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ قالت الفنانة ليلي علوي عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «وداعا المخرج السوري الموهوب حاتم علي صاحب الأعمال المتميزة والبصمة التي لا تشبه أحدا، صاحب التغريبة الفلسطينية وملوك الطرائف والملك فاروق والزير سالم وأهل الغرام، تاريخ حافل وأعمال درامية وتاريخية لن تُنسي في دراما سوريا الحبيبة والأعمال الدرامية».

ونعت الفنانة السورية كندة علوش، حاتم علي، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» قائلة: «حاتم علي ليس مجرد اسم ولا مجرد مبدع ولا مجرد صديق ولا شريك عمل، هو ذاكرة وبلد وحنين وإرث، هو مؤسس وأستاذ وصاحب فضل علي بلد وأفراد، هو صاحب فضل علي الدراما السورية والعربية علي فنانين من كل البلاد العربية».

وأضافت كندة: «هو مرجع وفراقه المفاجيء لا يشبه أي فراق، فراق فتح معه سيل من الأوجاع».

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، بيانا لنعي المخرج حاتم علي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «البقاء لله.. تنعي نقابة المهن التمثيلية المخرج الكبير حاتم علي.. رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان».