نشرة التوظيف.. وظائف شاغرة في البنوك ومصلحة الضرائب والسفارة

يسعى عدد كبير من المصريين للحصول على وظيفة مناسبة بمرتب جيد، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن» عددا من الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها جهات مختلفة تتمثل في مصلحة الضرائب وعدد من البنوك والسفارة الأمريكية ووزارة الشباب والرياضة، وجاءت التفاصيل الخاصة بهذه الوظائف على النحو التالي:

وظائف جديدة بمصلحة الضرائب

وأعلنت مصلحة الضرائب المصرية، حاجتها للتعاقد مع 300 مأمور ضرائب حصر وفحص إلكتروني، وحددت المصلحة شروط التقدم لشغل الوظائف بأن يكون المتقدم صاحب الجنسية المصرية، لائق طبيا، مقيم إقامة دائمة بالمحافظة المتقدم إليها، وألا يزيد سن المتقدم عن 27 عاما، وذلك لخريجي التجارة شعبة المحاسبة بتقدير عام لا يقل عن جيد جدا، مع توافر شهادة تدريب أو خبرة لمدة سنة على الأقل في مجال المراجعة والمحاسبة للنظم الإلكترونية الحديثة لأنظمة تخطيط موارد المؤسسة.

على أن يتم تقديم طلبات التقدم للوظائف على البريد الإلكتروني (eg.gov.mof.Jobs://https)، من اليوم لمدة شهر.

وظائف شاغرة في السفارة الأمريكية بالقاهرة

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، وظائف شاغرة بالسفارة في مصر، تتضمن وظيفة مشرف حرس واشترطت في المتقدمين الخبرة 3 سنوات في المجال الأمني، وفهم لأوامر الحراسة العامة والخاصة، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وقراءة وكتابة، والطلاقة في اللغة العربية تحدثًا وقراءة وكتابة، على أن يتم تقديم الطلبات إلكترونيًا فقط، وآخر موعد للتقديم 3 يناير المقبل.

الشباب والرياضة تعلن وظائف للفتيات بمنيا القمح في الشرقية

أعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة فتح باب التسجيل الراغبين في الحصول على وظيفة منسق ميداني بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بفرع منيا القمح وذلك من خلال الرابط التالي https://forms.gle/RCKFKVLNTHeM2x8P7، على أن يكون المتقدمين إناث فقط.

ومن المقرر تنظيم يوم مفتوح للتوظيف لاختيار الفتيات ممن تنطبق عليهن شروط الالتحاق بالوظيفة يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021.

وظائف شاغرة في بنك عودة

أعلن بنك عودة حاجته لشغل وظيفة Senior Network Security Specialist، وحدد البنك الشروط في الحصول على بكالوريوس مناسب لطبيعة العمل، الخبرة 4 سنوات على الأقل في مجال العمل، وإجادة مهارات التواصل مع الآخرين، ويمكن التقديم عبر الحساب الرسمي للبنك على موقع لينكد إن.

وظائف شاغرة في بنك مصر

أعلن بنك مصر حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك على أن يتم التقدم إلكترونيا حتى يوم 5 يناير المقبل، على أن تكون الوظائف مسئول خدمات مصرفية بالمنيا وبني سويف، واشترط البنك ألا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان على 30 عامًا، وأن يكون المتقدم خريج كلية مناسبة للعمل، وحاصل على تقدير عام جيد على الأقل، وإجادة مهارات التواصل الفعال.