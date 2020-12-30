عاجل.. القنصل السوري يطلب تشريح جثة المخرج حاتم علي رغم رفض أسرته

علمت «الوطن» من مصادر بالطب الشرعي، أن القنصل السوري بالقاهرة، طلب من الأطباء الشرعيين تنفيذ قرار النيابة العامة بتشريح جثة المخرج السوري حاتم علي، لبيان سبب الوفاة، وعدم النظر إلى رغبة أسرته في عدم تشريح الجثمان.

يذكر أن النيابة العامة، قررت تشريح جثمان المخرج السوري حاتم علي، والذي عثر على جثته بأحد فنادق منطقة الزمالك، ولكن أسرته طلبت من المشرحة عدم التشريح انتظارا لحصولهم على موافقة من النائب العام، بعدم التشريح.