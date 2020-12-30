9 أسباب وراء انتكاسة متعافي الإدمان

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه تم تقديم الخدمات العلاجية لـ132 ألفا و505 مرضى إدمان خلال عام 2020، في سرية تامة وبالمجان، مشيرا إلى أنه أحيانا ما يحدث خلل خلال فترة العلاج، أو مابعد التعافي تسمى بالانتكاسة.

أسباب الانتكاسة

وأوضح صندوق مكافحة الادمان على موقعه الرسمي ردا على استفسار أحد المواطنين عن الانتكاسة، أنها تعني وجود خلل بالمنظومة العلاجية وترجع أسبابها لـ ..

-عدم التزام المريض باتباع تعليمات الطبيب.

-عدم تركيز المعالج على أمر ما في العلاج.

- تطبيق الأسرة لأمر ما بطريقة غير صحيحة على سبيل المثال إعطاء المريض مصروفا زائدا.

- اللهفة على المخدر.

- تلعب الأسباب العاطفية دورا في حدوث انتكاسة المتعافي من الإدمان.

- أسباب نفسية.

- وجود وقت فراغ، وعدم استغلاله فى عمل مفيد.

- أصدقاء السوء قد يشكلون عاملا كبيرا في العودة للإدمان بعد التعافي.

- النظرة السلبية من قبل المجتمع، على أن الشخص المتعافي كان متعاطيا للمواد المخدرة.

العمل على مدار 24 ساعة بالمجان

وأشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى أن الخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، مؤكدا أن العلاج بالمجان وفي سرية تامة، مع الالتزام بكافة الإجرءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح الصندوق أن إدمان المواد المخدرة يترتب عليه العديد من الأمراض الجسمانية مثل الإيدز، هشاشة عظام، فيروس B، ضعف جنسي، مشاكل في القلب والدورة الدموية، فيروس C، فشل كبدي، فشل كلوي، أمراض صدرية، متاعب بالجهاز الهضمي، ضعف النظر، إنهاك وصداع.