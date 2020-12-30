القباج: استمرار عمل صندوق مكافحة الإدمان خلال أعياد رأس السنة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن العمل بالخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 16023 مستمر خلال أعياد رأس السنة.

تلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة

وأكدت القباج، في بيان لها، أنه سيتم تلقي الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التي يقدمها الصندوق كالتالي:

- توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة.

- توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج.

- توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

الخدمات متاحة على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع

ولفتت وزيرة التضامن، إلى أن خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع دون توقف.

من جانبه قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخدمات العلاجية التي يقدمها الصندوق تتم من خلال المستشفيات المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن، والتي يصل عددها إلى 26 مستشفى ومركز علاجي متخصص في علاج الإدمان بـ 16 محافظة.

فترة الأعياد شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان

وأضاف عثمان، أن هناك إجراءات وقائية يتخذها الصندوق تسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة أيام الأعياد، مشيرا إلى أن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان، الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل.

وأشار إلى أن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطي خلال الأعياد والعطلات الرسمية، مشيرا إلى أنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين.

تأجيل خروج المتعافين من المراكز العلاجية لحين انتهاء الأعياد

ينطبق الأمر أيضا، وفق عثمان، على المتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع أيام الأعياد والمناسبات، حيث يتم تأجيل خروجهم من المراكز العلاجية التابعة للصندوق «مراكز العزيمة لتأهيل وعلاج مرضى الإدمان» لحين انتهاء أيام الأعياد لحمايتهم لمجرد التفكير في العودة للإدمان.