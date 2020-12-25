15 مستشفى لعلاج الإدمان مجانا في 11 محافظة.. تعرف عليها

وجود شخص مدمن للمخدرات والكحوليات بأنواعها داخل الأسرة قد يتسبب في أزمة كبيرة لان علاج الإدمان مكلف للغاية ويحتاج لوقت قد يصعب على البعض توفير نفقاته، ولذلك تستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة مستشفيات تقدم خدمة علاج الإدمان بالمجان، وفقا لوزارة التضامن الأجتماعي .

مسشتفيات محافظة الجيزة

يمكن لمدمن المخدرات والكحول تلقي علاج الإدمان داخل مستشفى القصر العيني بالجيزة وتحديدا القديم، في أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من الساعة 9 إلى 12.

مستشفيات محافظة القاهرة

- يمكن تلقي العلاج داخل مستشفى القوات المسلحة بالمعادي والتي تقع على كورنيش المعادي بجوار المحكمة الدستورية، يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 9 إلى 12 وللحجز الحضور قبل بيوم الساعة السادسة مساء، ويوم الثلاثاء مخصص للسيدات.

- مستشفى العباسية للصحة النفسية والتي تقع على طريق صلاح سالم بجوار هيئة الاستثمار في جميع أيام الأسبوع ماعدا الجمعة من الساعة 2 إلى 5، ويوم الثلاثاء مخصص للسيدات فقط بداية من الساعة 7.

- مستشفى حلوان للصحة النفسية والتي تقع بحلوان منطقة بين العزبتين، امتداد شارع المنصور، يومي السبت والأحد، من الساعة 1 إلى الساعة 4، والمراهقين فقط تحت 18 سنة عليهم إحضار شهادة ميلاد.

- مستشفى الحسين الجامعي والتي تقع على طريق صلاح سالم خلف مشيخة الأزهر، وتقدم خدمتها يومي الثلاثاء والخميس من الساعة 9 إلى الساعة 12.

مسشتفيات محافظة الإسكندرية

مستشفى المعمورة للطب النفسي بالإسكندرية وتقع بالمعمورة البلد طريق الملاحة أمام المعهد الأزهري بجوار مستشفى الصدر، وتعمل جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة من الساعة 1 لـ4، يوم الأحد سيدات، والأربعاء مراهقين.

مسشتفيات محافظة بورسعيد

وداخل منطقة الزهور بشارع 23 ديسمبر وقناة السويس تقع مستشفى بورسعيد للصحة النفسية، التي تقدم خدمتها يومي الأحد والخميس من الساعة الثانية مساء إلى الخامسة مساء.

مستشفيات محافظة الإسماعيلية

وعلى طريق (مصر - الإسماعيلية) الصحراوي بجوار بوابة الجيش الثاني الميداني أمام جمعية العاشر من رمضان، يقع المركز الوطني لعلاج الفيروسات بمحافظة الإسماعيلية، والذي يعمل يومي السبت والثلاثاء من الساعة 9 صباحا.

مسشتفيات محافظة الدقهلية

ويوجد علاج للإدمان بالمجان داخل مسشفى المنصورة الجامعي بالدقهلية والتي تقع داخل مستشفيات جامعة المنصورة بشارع جيهان والتي تعمل يومي الأحد والأربعاء من الساعة 8 صباحا.

مسشتفيات محافظة الشرقية

وداخل مستشفى العزازى بالشرقية يمكن لمدمني المخدرات تلقي العلاج بالمجان، حيث تقع المستشفى بقرية كفرالعزازى مركز أبوحماد بجوار مصنع بيبسي، والتي تعمل يومي الأحد والأربعاء من الساعة 1.

مسشتفيات محافظة الغربية

وفي شارع عبدالحي مشهور متفرع من شارع البحر خلف المستشفى الجامعي، تقع مستشفى طنطا للصحة النفسية، وتقدم خدمتها للجمهور بالمجان في عيادة خارجية فقط يوم الاثنين والثلاثاء والخميس من الساعة 2 إلى الساعة 5.

وفي مستشفى شبرا قاص بالغربية التي توجد داخل مركز سنطة بجوار قسم الشرطة، والتي تقدم الرعاية يوم الثلاثاء من الساعة 2 إلى الساعة 5.

مسشتفيات محافظة المنوفية

وداخل مستشفى شبين الكوم للصحة النفسية التي تقع بمجمع المستشفيات ميت خلف شبين الكوم مدخل برج الحمام، يمكن لمدمني المخدرات تلقي العلاج بالمجان خلال يومي الأحد والأربعاء من الساعة 2 إلى الساعة 5.

مستشفيات محافظة أسيوط

ويمكن لأهالي محافظة أسيوط ممن يرغبون في علاج الإدمان المتابعة مع مسشتفى أسيوط للصحة النفسية ولاتي تقع بـ 4 شارع الملك فيصل بجوارمستشفى الصدر ومدرية الصحة بأسيوط، يوم السبت والاثنين والأربعاء من الساعة 1 إلى 5 مساء.

مستشفيات محافظة المنيا

ويمكن تلقي العلاج من خلال مستشفى الصحة النفسية والتي تقع بمدينة المنيا الجديدة خلف جهاز المدينة، وتقدم خدماتها يومي الأحد والثلاثاء من الساعة 1 إلى 5.