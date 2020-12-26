حبس 8 متهمين في واقعة حريق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

قرر المستشار محمود زغلول، رئيس نيابة الدخيلة بالإسكندرية، اليوم، حبس 8 متهمين فى واقعة مصرع 6 مرضى بحريق بمصحة لعلاج الإدمان بحي العجمي، وإصابة شخصا آخر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول «أحد النزلاء- مرتكب الحريق»، تهمة حريق مقترن بالقتل، والآخر «مالك الفيلا»، تهم إعداد مكان بالحجز، وعدم إخطار بالإيجار، والمتهمون الـ6 الآخرون «مديرو المصحة والمشرفون» تهم القتل العمد، والشروع في القتل، وإدارة منشأة بدون ترخيص، ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص، واحتجاز أشخاص.

كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من قسم شرطة الدخيلة، بوروود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، يفيد اندلاع حريق وانبعاث أدخنة من داخل فيلا رقم 27 بشارع 13، متفرع من شارع الحنفية بمنطقة البيطاش بحي العجمي، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية، وسيطر على الحريق.

وتبين من الفحص أن الفيلا مكونة من طابقين و«روف»، وتستخدم كمصحة للعلاج النفسى والإدمان دون ترخيص، ويتواجد بها 45 شخصا، بين مرضى وعاملين.

وكشفت المعاينة انبعاث الأدخنة من إحدى غرف الطابق الأول، وانتشارها بـ5 غرف أُخرى بذات الطابق، ما أدى إلى وفاة 6 أشخاص، وإصابة 2 آخرين، جميعهم من النزلاء.

وجرى ضبط المدير المسئول عن المصحة – له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة القسم، واعترف في التحقيقات بالاشتراك مع اثنين آخرين باستئجار الفيلا، وإدارتها كمصحة، دون ترخيص، لعلاج الإدمان.

وأوضح المتهم أن أحد النزلاء أضرم النيران بمرتبة داخل غرفة بالطابق الأول، لاعتراضه على حجزه، ما أدى لانتشار أدخنة كثيفة بباقى الغرف بذات الطابق، ووفاة وإصابة 6 مرضى، وهروبه عقب ذلك.

وكلف اللواء سامى غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة «مسجل شقى خطر».

وعقب تقنين الإجراءات استهداف وقبض عليه، واعترف في التحقيقات تفصيليا بارتكابه الواقعة، وقرر بإضرامه النيران بمرتبة بالغرفة المُشار إليها.

وتمكن ضباط المباحث من القبض على 5 متهمين آخرين، هم: «شريكي مدير المصحة، و3 من العاملين بالمصحة «مشرفين»، ومالك الفيلا، واعترفوا بذات التفاصيل.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت نيابة الدخيلة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين.