وزير البترول يتفقد مشروع التكسير الهيدروجيني بأسيوط بـ2.9 مليار جنيه

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بمطار أسيوط الدولي، حيث يزور المحافظة لتفقد أعمال تنفيذ مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني، الذي تبلغ استثماراته 2.9 مليار دولار.

يأتي تنفيذ هذا المشروع، الذي يتبع الشركة الوطنية لتصنيع البترول "انوبك"، ضمن خطة الحكومة ووزارة البترول لزيادة الاستثمارات، والتوسع في المشروعات خلال الفترة القادمة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد.

وكان في استقبال الوزير أيضاً كل من ماجد مصطفى محمد الكردي، رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، واللواء طيار أشرف عادل، مدير مطار أسيوط الدولي.

وأعلن محافظ أسيوط، خلال اللقاء، عن دعمه الكامل لمشروع مجمع التكسير الهيدروجيني، الذي يُقام على أرض المحافظة، والذي يعد أكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه في صعيد مصر، بتكلفة استثمارية تبلغ 2.9 مليار دولار.

ويُعد المشروع إضافة قوية لمعمل تكرير أسيوط، الذي يُعتبر الركيزة الأساسية حالياً، لتوفير ما بين 60 إلى 65% من احتياجات الصعيد وجنوب الوادي، من المنتجات البترولية، ويأتي تدعيماً لجهود وبرامج الدولة التنموية على أرض الصعيد.

كما يُعد مجمع التكسير الهيدروجيني من أهم مشروعات التكرير الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، عن طريق استخدام أحدث التكنولوجيات لتكرير البترول، باستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت منخفض القيمة، لتحويله إلى منتجات بترولية رئيسية عالية القيمة، تحتاجها السوق المحلية، وبصفة أساسية السولار بالمواصفات الأوروبية، والبنزين عالى الأوكتين، والبوتاجاز.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع مردوداً متميزاً في مجال التنمية لمنطقة الصعيد، من حيث تغطية احتياجاتها من المنتجات البترولية وإمدادات الوقود، وكذلك تجنب مخاطر السلامة والبيئة المصاحبة لنقل المنتجات البترولية إلى صعيد مصر، عبر الوسائل المختلفة، كما سيؤدى إلى فتح آفاق متنوعة للتنمية، والمساهمة في تحقيق الاستفادة للأنشطة المكملة والخدمات، والمساهمة في توفير فرص عمل، خاصةً لأبناء المحافظة.

وأكد وزير البترول أن استراتيجية الوزارة تتسم بالمرونة والتخطيط الواضح فيما يخص التكرير والتصنيع، والتي يتم تنفيذها حالياً وتستهدف زيادة الإنتاج المحلي من البنزين والسولار، لمواكبة تنامي احتياجات السوق المحلية، وخدمة خطط التنمية المستدامة، لافتاً إلى إن إدارة تلك الاستراتيجية بفكر استثماري وخبرات متميزة أدى إلى جذب استثمارات من مؤسسات وجهات تمويل دولية كبرى تثق بقوة في الاقتصاد المصري، والنجاحات التي حققتها الدولة المصرية في مختلف المجالات.

وأوضح أن مجمع التكسير الهيدروجيني، الذى يُقام على أرض محافظة أسيوط، وتبلغ طاقته الإنتاجية 2.9 مليون طن سنوياً من السولار بالمواصفات الأوروبية، بالإضافة إلى "النافتا" المستخدمة فى إنتاج البنزين عالى الأوكتين، بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 400 ألف طن سنوياً، والبوتاجاز بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 100 ألف طن سنوياً، علاوة على الفحم بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف طن سنوياً، والكبريت بطاقة إنتاجية 66 ألف طن سنوياً، كمنتجات ثانوية، وذلك ضمن برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير صناعة التكرير، لتأمين احتياجات السوق المحلية من إمدادات الوقود، والعمل على تقليص الكميات المستوردة من الخارج، وتقليل جانب من فاتورة الاستيراد توفيراً للنقد الأجنبي.