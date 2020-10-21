تفاصيل تطوير محور الشركات بشبرا.. بدأ بمجمع التكسير الهيدروجيني

يعد مشروع تطوير طريق الشركات بمنطقة مسطرد بشبرا والخصوص، أكبر نقلة حضارية تشهدها المنطقة منذ سنوات، حيث يأتي تزامنا مع إطلاق أكبر مشروع لمجمع التكسير الهيدروجيني التابعة لشركة القلعة للبترول والذي افتتحه الرئيس السيسي مؤخرا.

المشروع تنفذه محافظ القليوبية بالتنسيق والتعاون شركات البترول بالمنطقة من خلال بروتوكول تعاون بهدف المشاركة المجتمعية لخدمة المواطنين ونقل المنطقة بالكامل نقلة حضارية متميزة تتسم بالشكل الجمالي والسيولة المرورية.

يبدأ المشروع من كوبرى مسطرد حتى مدخل مدينة الخصوص إلى الطريق المار أمام شركات البترول

المشروع يقوم على استغلال بعض المساحات لإقامة كورنيش على ترعة الإسماعيلية بحى شرق شبرا الخيمة بشكل لائق، وخلق طرق بديلة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، مما يضيف شكلا حضاريا جديدا للمنطقة مع إزالة العشوائيات التى توجد بها مما يوفر الأمن من خلال تواجد قوات من الشرطة

روعي في المشروع تطوير الطريق الرئيسي من نزلة الخصوص وحتى نهاية مسطرد وعمل حرم آمن للترعة لإنشاء أماكن انتظار ومواقف قانونية وإنشاء سور حضاري على ترعة الإسماعلية وتطوير مطالع ومنازل الطريق الدائري مع مراعاة الشكل الجمالي والحضاري والاهتمام بالإنارة لتحقيق السيولة المرورية ومنع انتشار العشوائيات التي تتسبب في عرقلة حركة السيارات وتشويه المظهر العام للشوارع.

تبلغ قيمة المشروع وتكاليفه 90 مليون جنيه تتحملها شركات البترول فيما قامت المحافظة بدورها بنقل سوق الجمعة بالمنطقة الي المكان المخصص له ضمن اعمال تطوير منطقة وطريق مسطرد

كان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد كشف مؤخرا عن وجود خطة لإقامة مجتمع متكامل فى منطقة "مسطرد"، لتخطيط وتطوير كل هذه المنطقة، بجانب إقامة المدراس والمستشفيات والعمارات السكنية، بذات المنطقة بها كل الخدمات على غرار ما حدث فى "الأسمرات" و"بشاير الخير" بهدف تحسين الصورة العامة وتغيير الوجه الحضارى فى المنطقة بالكامل مثلما تم فى المناطق على مستوى الجمهورية تزامنا مع افتتاح مجمع مسطرد لتكرير البترول مؤخرا حيث أن مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى حول منطقة مسطرد إلى منارة شرق شبرا والخصوص، فتحسنت العملية التعليمية وتحققت السيولة المرورية، حتى أصبح المظهر حضاريا.

في وقت سابق أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية بحي شرق وغرب شبرا الخيمة، لمتابعة مستجدات الأعمال بتطوير محور شركات البترول بدءا من نزلة الخصوص وحتى تقاطع كوبري مسطرد مع حي المطرية بالقاهرة، بالإضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية بعزبة أفندينا لخلق محاور مرورية بديلة لتخفيف الضغط المروري وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز

واستهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال تركيب السور الحديدي على كورنيش ترعة الإسماعيلية بالقطاع الأول بمدينة الخصوص، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من القطاع بالكامل واستكمال أعمال الرصف بالاتجاهين، كما وجه المحافظ أيضا برفع جميع التراكمات على جانبي الطريق وكذا تسوية الطريق.

وتابع المحافظ الجولة بالقيام بحملة لإزالة الإشغالات أعلى الطريق الدائري، حيث وجه الهجان بإزالة جميع الأكشاك التي تتعارض مع أعمال توسعة الطريق الدائري