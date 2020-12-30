«الشرقية للدخان» تدخل سوق «التبغ المسخن» رسميا في مصر

تستعد الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، لبدء إنتاج التبغ المسخن في خطوط إنتاجها العام الجديد 2021، وذلك بعد أيام من إعلان إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في إنتاج التبغ، عزمها رسميا طرح منتج التبغ المسخن لأول مرة في مصر، وهو ما انفردت به «الوطن» في وقت سابق.

كشف هاني أمان رئيس الشركة الشرقية الدخان «إيسترن كومباني»، عن بدء تخطيط الشركة لإنتاج التبغ المسخن في العام المقبل 2021.

وأضاف رئيس الشركة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التبغ المسخن بات سلعة عالمية والشركة الشرقية للدخان تمتلك من الإمكانات الكبيرة ما يؤهلها كفاية للدخول في إنتاج تلك السلع الجديدة، التي تشهد إقبالاً عالميا واسعا، في الوقت الحالي.

ويعتبر «التبغ المسخن»، جهازا لتسخين التبغ، مزود بتقنية تسخين جديدة للفائف، دون إشعال ولا رماد، وبرائحة أقل من السجائر التقليدية.

وتعتزم إحدى الشركات الأجنبية، طرح المنتج في مصر خلال أسابيع بعلامة تجارية تحمل اسم «جلو»، لتكون بذلك أول منتج رسمي في السوق المصرية، في ظل انتشار منتجات التبغ المسخن في السوق حاليا من مصادر مجهولة.

وتخطط الشركة الأجنبية طرح منتج التبغ المسخن «جلو» بالصور التحذيرية المصورة، بنسبة 50% من حجم العلبة، طبقاً لقرارات وزارة الصحة الصادرة في هذا الشأن.

طرح سجائر التبغ المسخن بمطرح سجائر التبغ المسخن بمصر في 2021 رسمياصر في 2021 رسميا