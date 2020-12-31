فيديو.. «رسالة» أحمد سعد إلى الخائنين على اليوتيوب مع «مزيكا»

طرح الفنان أحمد سعد، منذ قليل، أغنيته الجديدة «رسالة» والتى يوجه فيها رسالة تحذيرية إلى الخائنين، والخداعين، والمتلاعبين، لن تسيروا معى الآن فى طريق، بعد الغدر والهجر والخيانة، عرفت نواياكم، وظهرت حقيقتكم، فالأفضل لكم البعد والهروب.

الأغنية انتاج شركة "مزيكا" وتم طرحها على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو للفنان، وهي من كلمات آدم وألحان أيمن هلال وتوزيع ميدو مزيكا.. أغنية "رسالة"

كلمات أغنية رسالة

رسالة منى ليكو ياللى كنتوا لمة

رسالة منى ليكو ياللى كنتوا شلة

رسالة منى ليكو ياللى كنتوا صحبة

على سكتى أحسن لكم ماتظهروش

ماتقولوش إن إحنا واحد .. عمرنا مانمشى فى طريق

إنتوا صفحة طويتها راحت .. ياللى سيبتونى غريق

أحمد سعد كان تصدر تريند "تويتر"، بعد طرح أغنيته الأخيرة مع نقيب الموسيقيين هانى شاكر "يا بخته" التي كتبها أحمد إبراهيم، وألحان أحمد سعد، وتم الانتهاء من تسجيلها فى أحد الأستوديوهات.

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كلماتها وشكلها الغنائي المختلف

وكان سعد قد أعلن فى وقت سابق عن تعاقد فني وإداري مع تامر عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة "PMG"، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وبموجب الاتفاق، يتولى تامر عبد المنعم إدارة النجم أحمد سعد، والإشراف على تنسيق وتنظيم حفلاته فى جميع دول العالم.

ونشر أحمد صورة تجمعه مع تامر عبد المنعم، وعلق قائلًا "تم بحمد الله التعاقد مع تامر عبدالمنعم لإدارة أعمالي الفنية وانتظروا أقوى الأعمال الفنية قريبًا".

يعد عام 2020 كان عام متميز لسعد بعد النجاح الكبير الذى حققته أغنية "بصرة"، وحققت أعلى نسب مشاهدة عبر "يوتيوب"، بعد أن طرحتها شركة "مزيكا" على جميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.