بعد المتعة.. سمية الخشاب تقيم دعوى مؤخر ضد أحمد سعد بالإسكندرية

قررت محكمة الأسرة بسيدي جابر، في محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد طليقها الفنان أحمد سعد، للحصول على المؤخر المستحق خلال فترة زواجهما، الي التحقيق في شهر يناير القادم.

تعود الواقعة عندما أقامت الفنانة سمية الخشاب دعوى قضائية رقم 2241 لسنة 2019 أسرة سيدي جابر، ضد طليقها الفنان أحمد سعد، للحصول على المؤخر الخاص بها، وطالب عماد لطفي، محامي المدعية، خلال تقديمة حافظة الدعوى للمحكمة، بإلزام المدعى عليه بسداد قيمة المؤخرالموثق بالقسيمة، وقدره 500 ألف جنيه، وقدم إلى هيئة المحكمة الأوراق التي تفيد بعدم حصولها على مستحقاتها.

واستند محامي الفنانة سمية الخشاب، في الدفاع، عدم قيام طليق موكلته بإثبات قيامه بسداد مبلغ المؤخر، وهذا الذي طرحة في دعوي المتعة والعدة، والتي حكمت فيها محكمة أسرة سيدي جابر قبل أيام.

وكانت محكمة أسرة سيدى جابر قد حكمت في الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب ضد طليقها الفنان أحمد سعد، لحصولها على المتعة والعدة خلال فترة جوازها منه، وجاء في قرار المحكمة الحكم بمبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور، ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر، خلال 24 شهراً، ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.

ورفضت المدعية الفنانة سمية الخشاب، ومحامي المدعى عليه الفنان أحمد سعد، خلال الجلسة السابقة، التصالح في الدعوى، وطالب الطرفان هيئة المحكمة باستكمال إجراءات نظر الدعوى، على أن يتقدم كل طرف بالمستندات التي تؤيد حجته.

ورفعت «الخشاب» دعوى قضائية بمحكمة أسرة سيدي جابر، برقم 1939 لسنة 2019، ضد طليقها الفنان أحمد سعد، تطالب فيها بالمتعة والعدة، وتؤكد تضررها مادياً ونفسياً، حيث قدمت إلى هيئة المحكمة الأوراق والتقارير التي تفيد بعدم حصولها على مستحقاتها.