جمال سليمان: جثمان حاتم علي يتحرك من مصر غدا.. ودفنه في سوريا الجمعة

قال الفنان القدير جمال سليمان، إن جثمان المخرج الراحل حاتم علي، الذي توفى صباح أمس بفندق الماريوت بالزمالك، سيغادر القاهرة غدا الخميس، مشيرا إلى أن الدفن سيكون صباح الجمعة، بمسقط رأس الراحل في دولة سوريا الشقيقة.

وأضاف جمال سليمان لـ«الوطن»، أن الأقاويل المنسوبة حول وجود شبهة جنائية غير صحيحة بالمرة، لكن الإجراءات المأخوذة، إجراءات روتينية من السلطات المصرية، بسبب أنه سوري الجنسية، وتوفى خارج بلدته بشكل مفاجئ، فضلا عن أنه لإنهاء التصريحات، لا بد من إتمام كل الإجراءات، خوفا من أن بعد شهر أو أكثر، يقول أحد الصحفيين في مصر أو سوريا، أن هناك شبهة جنائية.

وطالب سليمان من الجميع، عدم نشر أية أخبار سلبية، لأن الأسرة والجميع متأثرين بسبب ذلك الخبر، لأن حاتم كان محبوب لدى الجميع، وخبر وفاته كان صدمة لمحبيه وزملاؤه وأصدقاؤه، مطالبا الجميع بعدم نشر أخبار سيئة خوفا على مشاعر الأسرة، مشيرا إلى أنه ذلك النوع من الشو غير الأخلاقي.

ولم يترك جمال سليمان صديقه منذ معرفته الخبر، وذلك بسبب درجة الصداقة الكبيرة، والعمل سويا في كثير من الأعمال سواء في سوريا أو الوطن العربي، مشيرا إلى أنه كان يكلمه منذ أيام، واتفق معه أن يقضي ليلة رأس السنة، وأن يحتفلون بسنة جديدة سويا، ولكن القدر منع ذلك الأمر، مضيفا أن صحته كانت جيدة للغاية ولم يشعر بأى تغيير عليه في المكالمة الأخيرة، وقال جمال أن حاتم ممهوم بالشغل ويأخذه على أعصابه بدرجة كبيرة وأنه كان يشعر أنه غير آخذ حقه، ولكن الوداع الكبير لحاتم خير دليل على أن فنه كان واصل للجميع وأنه محل ثقة من الجمهور العربي.