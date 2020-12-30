وزير الرياضة يعلن تشكيل الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية برئاسة البكري

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، برئاسة أحمد عاطف عبدالعليم البكري، ورمضان شعبان سليمان نائباً، ومحمود أحمد شلبي أميناً للصندوق، وعضوية كل من أحمد عباس وحازم محمدين سلمان وأحمد مصطفى يوسف ومصطفى قنديل سيد ومصطفى إبراهيم أحمد.

الدومينوز والطاولة والتك بول وكورف بول أهم ألعاب اتحاد الألعاب الترفيهية

وتندرج ألعاب الزهر، الدومينوز، التك بول، كورف بول، وفوت فولي، ضمن أنشطة الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، طبقاً لقرار وزير الشباب والرياضة، بإشهار الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، كاتحاد نوعي في ضوء أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

من جانبه، قال أحمد عاطف البكري رئيس الاتحاد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في إدارة قطاع الانشطة والبرامج الرياضية والاجتماعية، مقدما له الشكر لاهتمامه بالأنشطة الرياضية النوعية، وجرى تأسيس 12 اتحادا نوعيا لتلك الرياضات، تتماشى أهدافها جميعا مع رؤية القيادة السياسية في رفع الوعي الثقافي الرياضة لدى كل فئات الشعب المصري، بالإضافة إلى توسيع القاعدة العامة للممارسة الرياضة، والاهتمام بااللياقة البدنية والصحة.

وأشار البكري إلى أن اتحاد الألعاب الترفيهة يهدف للاهتمام بالألعاب الترفيهية التي توجد في كل بيت، وأن «الدومينو والطاولة» أهم الالعاب التي يتضمنها الاتحاد، لافتا إلى أنه سيجري تنظيم بطولات فيها لكل الأعمار بطريقة احترافية بقصد تقنين هذه الألعاب تحت إشراف الاتحاد وبعيدا عن أي مراهنات لا تتوافق مع عادات وتقاليد الشعب المصري، وقيمه.

وتابع: «سنعمل على نشر اللعبة لتنافس الألعاب الشعبية الكبرى، ونشرها في جميع المحافظات، بدعم ورعاية من وزارة الشباب والرياضة».

وأوضح أن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد أول اجتماعاته الأسبوع المقبل، ويعقبه مؤتمر صحفي لإعلان خطة عمل الاتحاد وأهدافه.