وزيرة الهجرة: العالقون في الخارج «مش عايزين يرجعوا»

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن المصريين العالقين في الخارج لا يرغبون في العودة إلى مصر، موضحة: «مقدرش أقول مين اللي قرر يرجع، لأن بعد ما هما تكبدوا هذه الرحلة مش عايزين يرجعوا، وعايزين يكملوا عشان يوصلوا إلى مقر عملهم في الكويت، ولكن مجمل عدد العالقين سواء في السعودية أو سلطنة عمان، أو تركيا، أو الكويت، أكثر من 2000 استغاثة، و80% منهم موجودين على أراضي الإمارات».

وسائل التواصل مع العالقين

وأضافت «مكرم» في مداخلة مع برنامج «الآن» المذاع على قناة «Extra News»، الأربعاء، أن هناك العديد من وسائل التواصل مع العالقين، وعلى رأسها رقم هاتفها الشخصي، وغرفة العمليات بكل خطوط الـ«واتسآب»، إضافة إلى أرقام هواتف الوزارة، وأرقام هواتف أعضاء غرفة العمليات، والوزارة تعمل على قدم وساق للتواصل معهم.

نجاح الدولة في الأزمة الأولى

وتابعت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن الدولة نجحت في أزمة العالقين الأولى، وهذا النجاح للدولة كلها، حيث استطاعت إعادة أكثر من 80 ألف مواطن عالق في مختلف أنحاء العالم، وكانت هناك لجنة مشكلة من رئيس الوزراء بعضوية عدد من الوزارات مثل الهجرة، والصحة، والخارجية، والتعليم العالي، والتضامن، والطيران، مضيفة: «في أزمة العالقين الثانية أنا محتاجة فلوس علشان أقدر أسدد نفقات الإقامة واحتياجاتهم، ولجأت إلى منظمات المجتمع المدني مثل مؤسسة مصر الخير، وكل النوادي المصرية في دبي، وعجمان، والشارقة، إضافة إلى التعاون مع رجال الأعمال المصريين هناك، لمد يد العون لهم».

الوزارة جاهزة ومستعدة

وأشارت إلى الوزارة جاهزة لأي استغاثة ترد لغرفة عمليات وزارة الهجرة من العالقين، وعندما أغلقت دولة الكويت المطارات، ناشدت الوزارة المواطنين الذين حجزوا للسفر ألا يسافروا، والوزارة تتعامل مع كل المستجدات وترشد المواطنين لكي لا تتكرر الأزمة الأولى، وبالتأكيد الكثيرين رجعوا وبعض شباب الدارسين ما زالوا في مصر، معربة عن أملها في عدم تكرار الأزمة مرة أخرى، مشددة على أن الوزارة على أتم الاستعداد.