عسيلة: مصر من أفضل 25 دولة في التعامل مع جائحة كورونا

قال صبحي عسيلة، الخبير الاستراتيجي، إن صمود الشعب المصري كان أحد الأسباب في العبور من هذه الأمور الصعبة التي مرت بها مصر، سواء أزمة كورونا، والتي اهتزت لها دول العالم أجمع، ودول لم يكن يتوقع أي أحد أن تسقط سقطت في ظل كورونا وتأثرت وتضررت من أزمة كورونا، مشددًا على أن عام 2020 هو عام تحد وصمود للمصريين مع التحدي الاقتصادي القوي إلى جانب أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن مصر من أفضل 25 دولة في التعامل مع أزمة كورونا.

وأضاف «عسيلة»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامي محمد شردي، أن الرئيس السيسي وضع تحديا أن يتم مواجهة فيروس كورونا، إلى جانب عدم تعطيل الحياة في مصر وأن تسير الحياة بشكل طبيعي، حتى ولو يتحمل المصريون الإصلاحات الاقتصادية وأزمة كورونا سويًا، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء قدم إحصائيات ومجهودات كبيرة جدًا في هذا العام.

مصر وُضعت مع الدول الكبرى في التعامل مع أزمة كورونا

وتابع أن مصر في عام كورونا وُضعت مع مصاف دول قوية جدًا، مثل روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، وأفضل من فرنسا وإيطاليا، لافتًا إلى أن مصر من أفضل 25 دولة على مستوى العالم في التعامل مع جائحة كورونا في ظل المجهودات الكبيرة التي بذلتها الفرق الطبية في مصر في الفترة الماضية منذ بداية الجائحة وحتى الآن، رافضا التقليل من مجهودات وزارة الصحة أو الفرق الطبية المختلفة.

وأردف أن وضع مصر في مصاف الدول الكبرى في العالم يؤكد أن مصر تتعامل باحترافية وبمهنية شديدة جدًا مع جائحة كورونا، ونجحت في احتواء الأزمة، وذلك وفقا لـ «بلومبيرج»، وليست أي منظمات مصرية، حتى لا يشكك أحد في الإحصائيات.