محمود مسلم: كورونا أظهر صلابة اقتصاد مصر «من رحم كل أزمة يولد أمل»

هنأ الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، الشعب المصري، بمناسبة رأس السنة الميلادية، معربا عن أمنياته بأن يكون العام الجديد 2021 أفضل للشعب المصري، وأن تتجاوز الدولة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بكل خير، ويكون الشعب المصري أفضل صحة وراحة بال، وأن يستمر الشعب في سعادته بالمشروعات التي تنفذ على أرض الواقع.

فيروس كورونا سبب أزمات عديدة حول العالم

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك إنجازات تجري داخل الدولة المصرية، وهناك شغل حقيقي على أرض الواقع، ومن داخل كل أزمة يتولد أمل، فعلى قدر ما كانت أزمة فيروس كورونا المستجد أصابت العالم وكبدته خسائر كبيرة وتسببت في أزمات عديدة، إلا أنها أظهرت مدى صلابة الاقتصاد المصري.

أزمة كورونا لم تكن تمر على خير في مصر لولا الإصلاح الاقتصادي

وأوضح رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن الاقتصاد المصري أصبح صلبا وقويا، نظرًا لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، الذي تم خلال السنوات الماضية، فلو كانت أزمة كورونا جاءت في الوضع الاقتصادي المصري الذي كان عليه قبل عام 2015، لم تكن مثل هذه الأزمة تمر على خير، فالموازنة المصرية أصبحت تستطيع إخراج وتدبير ولو قليل من المال في الأزمات، مثل توزيع 500 جنيه على العمالة غير المنتظمة.

مصر ظلت صامدة وواقفة ومنجزة رغم أزمة كورونا

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن توزيع أموالًا على العمالة غير المنتظمة تُعد أفكارا جديدة، ورغم أن النمو الاقتصادي تأخر في العالم أجمع، تأثرت أيضًا بها مصر، ولكن ظلت صامدة واقفة وتنجز وتنمو، ولا أحد يؤجل المشروعات بحجة أن هناك وباء كورونا، موضحًا أن الدولة كانت تتوقع أن يدر قطاع السياحة 16 مليار دولار في 2020، لكن ما حققه فقط 4 مليارات دولار، بسبب الأزمة، ورغم ذلك لم تتأثر.