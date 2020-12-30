محمود مسلم: القضاء على العشوائيات الخطرة أهم حقوق الإنسان

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، إن بعض المواطنين في مصر، أبدوا تخوفهم من أن تتسبب الانتخابات النيابية سواء مجلس النواب أو الشيوخ، في انتشار وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ولكن تمت بفضل الله الانتخابات على أعلى مستوى من التنظيم، وتوافرت الكمامات داخل اللجان، لمن لا يرتدى كمامة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ولم نرى حالات إصابة بكورونا، كانت الانتخابات سببًا رئيسيًا في إصابتها سواء النواب أو الشيوخ.

وجود غرفتين نيابيتن ليست بدعة مصرية

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «TEN»، أن وجود غرفتين نيابيتين، متمثلة في مجلس الشيوخ ومجلس النواب ليست بدعة مصرية، بل موجودة في معظم دول العالم وكان هذا الأمر موجودًا أيضًا في مصر خلال السنوات الماضية، موضحًا أن الغرفة النيابية الأولى وهو مجلس النواب، تتضمن 600 عضوًا، بينهم 28% من السيدات، وهذه النسبة لم تتكرر في تاريخ مصر.

مصر نقلت أهالي العشوائيات الخطرة لمناطق مؤهلة ومتطورة

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه بالرغم من كل المشكلات الاقتصادية التي أحاطت بالعالم بسبب وباء فيروس كورونا، إلا أن مصر تعلن هذا العام، مع انتهائه تفريغ المناطق العشوائية الخطرة غير الآمنة، ونقل المواطنين منها إلى مناطق مؤهلة متطورة لها بنية أساسية، وأماكن لائقة، متذكرًا واقعة حادث الدويقة، التي وقعت فيه صخرة على بيوت الأهالي البسطاء، وتسبب في وفاة عدد كبيرًا من المواطنين.

الدولة تعمل على تغيير ثقافة وتعليم أهالي مناطق العشوائيات الخطرة

وتابع: «الناس أثناء تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة لم تنقل في غرفة وصالة، بل في أماكن لائقة، وليس مجرد بناء فقط، بل تغيير ثقافة وتعليم، حي الأسمرات فيه حمامات سباحة، وكذلك غيط العنب، وهذا أهم ما للإنسان من حقوق وهو توفير حياة أدمية، لو مكنش ده يتقال عليه حقوق الإنسان، أمال ده يبقى أيه»