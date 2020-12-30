محمود مسلم: السيسي رسخ مبدأ بناء كنيسة بجوار مسجد في كل مجتمع جديد

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك أمرا مهما أثاره الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2020، وبات منهجا للدولة المصرية، وهو عند بناء أي مجتمع جديد، لا تبنى مساجد فقط، بل تشيد مساجد وكنائس، وهذا أمر رائع جدًا، «زي ما نبني مسجد نبني كنيسة، مش عاوز أقول دي ثقافة جديدة في مصر، بس دي حاجة اترسخت في الدولة»

هناك تغيير بنسبة قد تصل لـ70 إلى 75% في بنية البرلمان

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «TEN»، أن هناك تغييرا بنسبة قد تصل لـ70 إلى 75% في بنية البرلمان المصري، حيث تم ضخ دماء جديدة، فضلا عن توسيع قاعدة الشباب، وهناك هيكل جديد يسمى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أخرج شبابا يستطيعون الاختلاف مع بعضهم البعض سياسيًا، لكن على أرضية وطنية.

مسلم يشيد بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب في الحياة السياسية

وأوضح رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن تنسيقية شباب الأحزاب، تضم عدة أحزاب، مثل «الوفد، حماة الوطن، مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، وحزب مصر الحديثة» وغيرها من الأحزاب، يستطيعون التواجد على طاولة واحدة، ويتعلمون كيفية الاختلاف في الرؤى، معربًا عن سعادته بدخول رئيس حزب العدل مجلس النواب، بعد أن كان الحزب بعيدًا عن الإطار العام.

الكثير من النخب تغيرت بإرادة شعبية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه سعيد أيضًا لتواجد محمد عبدالعزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان داخل المجلس، كونه من الكوادر القوية، وهذا سيغذي البرلمان، وشيء يؤكد أن التركيبة الحالية للبرلمان جديدة، موضحًا في الوقت ذاته، أن الكثير من المواطنين كانوا يطالبون بتغيير الوجوه والنخب، وبالفعل تغيروا لكن بإرادة شعبية، فضلًا عن تمثيل قوي للأحزاب في مجلس النواب الجديد، وكذلك الشيوخ.