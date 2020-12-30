محمود مسلم: افتتاحات السيسي وإنجازاته لم تتوقف رغم جائحة كورونا

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، إن الجميع شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يفتتح مشروعات عديدة، ولم تتوقف إنجازاته وافتتاحاته، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، فهناك تحدٍ وتنمية، مستدلًا على ذلك بإنجاز الدولة عددا كبيرًا من الطرق والكباري خلال فترة الحظر الجزئي، للوقاية من الجائحة، فرغم توقف الشوارع والتزام المواطنين في منازلهم، إلا أن المشروعات القومية كانت مستمرة.

كورونا كان الحدث الذي سيطر على العالم أجمع في 2020

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «TeN»، أن الحدث الذي سيطر على العالم أجمع في عام 2020، هو جائحة فيروس كورونا، بينما الأمر الأبرز دوليًا، هو انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وهزيمة دونالد ترامب، موضحًا في الوقت ذاته، أن الأمر الأبرز محليًا، هو إجراء الانتخابات النيابية، والمتمثلة في مجلسي الشيوخ والنواب، فلم يكن أحد يتخيل أن تتم هذه الانتخابات.

محمود مسلم يُعزي أسرة المستشار لاشين إبراهيم

وأشار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إلى أن هناك من استنكر إجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في هذا التوقيت بسبب كورونا «قالوا مستعجلين علي إيه»، موضحًا في الوقت ذاته، أن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت هام للغاية، وإن لم تجرى في هذا التوقيت، لم تكن أن تجرى من الأساس، كما ذكر أن المستشار الراحل لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات السابق، تحمل مسئولية في وقت صعب، ويعد قامة قانونية كبيرة، معزيًا أهله وأسرته وأسرة القضاء المصري في وفاته.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الانتخابات أقيمت في ظروف صعبة، حيث اضطرت الهيئة الوطنية للانتخابات، بتغيير الكثير من الآليات، لمرور الانتخابات بكل سهولة، مثل تصويت المصريين في الخارج عن طريق البريد السريع، فضلًا عن مواكبة ظروف الدول، تجنبًا للزحام أمام السفارات،