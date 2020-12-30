مرآة سيارة تقود لكشف لغز العثور على جثة مجهولة بدائري الغردقة

كشف الأجهزة الأمنية في محافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، لغز العثور على جثة مجهولة ملقاة على الطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة، وعليها آثار نزيف بالأنف والفم، وكسر بالساقين، وعُثر بجوار الجثة على هاتفين محمولين ومفاتيح سيارة.

وتلقى مدير أمن البحر الأحمر، اللواء محمود أبو عمرة، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ يفيد بالعثور على جثة مجهولة لرجل، على الطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، لإجراء المعاينات والتحريات اللازمة.

وتوصلت تحريات المباحث الجنائية، بإشراف مدير مباحث المديرية، اللواء خالد عبد الهادي، وبالتنسيق مع مباحث إدارة المرور، برئاسة المقدم جورج عادل، إلى أن وراء الواقعة مالك أحد الفنادق السياحية في شارع الشيراتون، وتم التوصل إليه من خلال أرقام مسلسلة على مرآة سيارة تم العثور عليها فى منطقة الحادث.

ودلت تحريات المباحث أن الجثة تعود لشخص يُدعى «أ. أ. ص.»، صاحب محل مستحضرات تجميل، لقى مصرعه نتيجة حادث تصادم بالطريق الدائري الأوسط، كما تبين وجود سيارة في الجهة الأخرى من الطريق، تبين أنها خاصة بصاحب الجثة، وتم التحفظ على المتعلقات والسيارة، ونقل الجثة إلى مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة، التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة.

وتم العثور على مرآة خاصة بالسيارة المتسببة فى الحادث، وبفحص أرقامها مع توكيل السيارة، تم التوصل إلى بيانات مالكها، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بضبط وإحضار صاحب السيارة، وتبين أنه مالك أحد الفنادق السياحية بالغردقة.