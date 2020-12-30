تامر عبدالمنعم يستقر في دبي بعد إصابة 3 من فريق فيلم «الشنطة» بكورونا

أصيب ثلاثة من طاقم عمل فيلم الشنطة بفيروس كورونا، وهم مدير إنتاج شادي فتحي وأحمد عبداللاه مسئول أعمال الأكوربات والكوافير سامر النجار، ما دفع منتج ومؤلف الفيلم الفنان تامر عبدالمنعم للاستقرار في دبي للاطمئنان على حالتهم الصحية.

ونقلت السلطات الإماراتية، المصابين لأحد المستشفيات بدبي لتلقيهم العلاج.

وأعرب الفنان تامر عبدالمنعم مؤلف ومنتج الفيلم في بيان، عن أسفه لإصابة 3 من فريق عمل الفيلم بفيروس كورونا وقال: الحمد لله باقي الفريق عاد بالكامل لمصر بعد إجراء الفحوصات بسلام.

فيلم الشنطة من نوعية أفلام الأكشن الكوميدي ومن المقرر استكمال تصوير مشاهده بالقاهرة بعد أيام.

والفيلم من تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد، شيرين، ديما الحايك، شريف الدسوقي، محمد عبدالعظيم، الطفلة بيزي، وظهور خاص للنجم محمد لطفي، إنتاج شركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي ومن إخراج أحمد البدري.