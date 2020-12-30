وزير الشباب والرياضة يجتمع مع اتحاد الألعاب الإلكترونية «صور»

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، برئاسة شريف عبدالباقي؛ لمناقشة سبل تطبيق الألعاب الإلكترونية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، وتوفير حلول بديلة لممارسة الأنشطة الرياضية من المنازل، في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية.

وزير الرياضة: الأنشطة الرياضية البديلة في المنازل جزء من إجراءات مواجهة كورونا

أكد الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تعمل وفق منهجية تضمن تحقيق المستهدف من الأنشطة الرياضية البديلة في المنازل، كجزء من الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به الوزارة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

صبحي يوجه بإطلاق عدد من المسابقات الرياضية إلكترونيًا

ووجه وزيرالرياضة، بإطلاق عدد من المسابقات الرياضية إلكترونيًا بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المعنية بهذا الشأن، انطلاقًا من دور وزارة الشباب والرياضة، في تقديم كافة الأنشطة الشبابية والرياضية بشكلها المعاصر للشباب، والتي يأتي فـي مـقدمتھا مـجال الألـعاب الإلـكترونـیة لـما لـه مـن انـتشار كـبیر بكافـة دول الـعالـم خـلال السنوات الأخـیرة، والتي ستتحقق من خلاله الربح المادي أكثر من الواقع بالنظرة المستقبلية بتحول جميع الألعاب للشكل الإلكتروني في قادم الأعوام.

وأوضح وزير الرياضة، أن حزمة الأنشطة التي ستطلقها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، والأندية الصحية، ستشمل عددًا من الأنشطة والألعاب الرياضية، والتي تسهم بشكل كبير في رفع معدلات اللياقة الصحية والبدنية وأيضًا الذهنية لدى جميع فئات المجتمع المصري.

من جانبه، أكد شريف عبدالباقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الألعاب الإلكترونية، أن توسيع قاعدة الممارسة والوصول إلى عدد كبير من لاعبي الألعاب الإلكترونية من مختلف الفئات؛ من أولويات الإتحاد في الفترة المقبلة.

كما عرض رئيس الاتحاد، مجموعة من التصورات حول إقامة دوري مراكز الشباب، ودوري منتخب المحافظات بشكل إلكتروني.

حضر الاجتماع اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير التنمية الرياضية، والدكتور أحمد جمعة معاون الوزير للتنمية الرياضية، ومحمد عبدالنبي مدير عام مركز المعلومات بالوزارة وأمين صندوق الاتحاد، ومحمد الصفتي مدير عام التخطيط ومدير وحدة الاجتماعات الوزارية.