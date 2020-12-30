توقعات طقس 72 ساعة.. شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة تصل إلى ضباب

حالة من الاستقرار تشهدها الأحوال الجوية والطقس على مختلف أنحاء الجمهورية خلال هذه الأيام، ومن المتوقع أن تستمر حتى الأسبوع المقبل، والتي يترتب عليها تكوين شبورة مائية كثيفة تصل إلى الضباب، تبدأ في الصباح الباكر وتستمر حتى الثامنة صباحا، وفقا لتصريحات محمود شاهين رئيس مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، وتستعرض «الوطن» توقعات خبراء الأرصاد خلال الثلاث أيام المقبلة، اعتبارا من الغد الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020 حتى 2 يناير 2021.

وذكرت «الهيئة العامة للأرصاد الجوية»، أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل يميل إلى الدفء على بعض المناطق نهارا، يوم الخميس، وفي الليل يكون باردا ليلا، شديد البرودة أحيانا على بعض المناطق الأخرى في الجمهورية.

ويشهد العام الجديد في بداية أيامه «الجمعة والسبت» طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية، دافئ نهارا بارد ليلا على كل من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، أما شمال الصعيد فيكون مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، ودافئ نهارا شديد البرودة ليلا جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

وخلال الأيام الثلاثة المقبلة تكون حالة الرياح معتدلة بالإضافة إلى شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح تصل إلى الضباب أحيانا، مع عدم سقوط أمطار.

درجات الحرارة يوم الخميس 31 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى19 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 1 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم السبت 2 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.