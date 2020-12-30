حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الخميس 31-12-2020

قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنّه من المتوقع أن يسود غدًا الثلاثاء طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

وبحسب البيان الصادر قبل قليل عن الهيئة، فإنّه من المتوقع أن يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، إذ يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.

وعن الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد غدًا، فهي انتشار الشبورة المائية الكثيفة صباحًا والتي تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية على المتوسط وشمالية غربية على الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 21 11

الإسكندرية 20 13

وادي النطرون 21 12

طنطا 21 11

شبين الكوم 21 11

دمنهور 21 12

بلطيم 21 13

مطروح 19 10

السلوم 19 09

سيوة 19 06

بورسعيد 21 14

دمياط 21 13

الزقازيق 21 11

المنصورة 21 11

الإسماعيلية 23 12

السويس 22 12

العريش 20 11

رفح 20 11

رأس سدر 22 11

نخل 20 02

نويبع 24 17

طابا 22 14

كاترين 17 03

الطور 23 12

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 15

الفيوم 21 08

بني سويف 21 08

المنيا 22 08

أسيوط 22 08

سوهاج 23 09

قنا 24 10

الأقصر 24 10

أسوان 25 11

إدفو 25 11

أبوسمبل 26 12

الوادي الجديد 25 07

شلاتين 26 16

أبورماد 25 17

حلايب 24 18

رأس حدرية 24 18