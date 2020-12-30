التعليم العالي تعلن فتح باب التقدم لشغل منصب رئيس أكاديمية السادات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حاجتها لشغل منصب رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وفتح باب التقدم لشغل الوظيفة وتقديم الطلبات بمكتب نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، اعتبارا من 3 يناير وحتى 14 يناير المقبل.

شروط التقدم لوظيفة رئيس أكاديمية السادات

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من المعايير والشروط العامة والخاصة التي يجب توافرها في المتقدم، وهي أن يكون عمل بوظيفة أستاذ بالأكاديمية أو بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، لمدة خمس سنوات فأكثر، فضلا عن الشروط العامة لتولي الوظائف العامة والتي من بينها أن يكون المتقدم حسن السمعة.

الأوراق المطلوبة

1 - السيرة الذاتية للمتقدم باللغتين العربية والإنجليزية، وتضم «الأبحاث، المهارات العلمية، الإشراف على الرسائل العلمية، المشروعات البحثية المشارك فيها، التعاون الخارجي، بناء الشراكات والمشاركة في مشروعات تطوير المؤسسة التعليمية».

2 - بيان حالة معتمد ومختوم من جهة العمل يوضح «الإعارات، الإجازات، المهمات العلمية بالخارج، والجزاءات».

3 - خطة لتطوير أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

4 - صورة حديثة من بطاقة الرقم القومي.

5 - 4 صورة شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

6 - نسخة إلكترونية من كل الأوراق والمستندات المطلوبة بصيغة «PDF» على أسطوانة مدمجة.

7 - 8 نسخ من الأوراق « أصل + 7 نسخ مصورة».

الجدول الزمني لاختيار رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية

تبدأ جميع المقابلات من الساعة 10 صباحا بمبنى وزارة التعليم العالي والبحث العملي، والكائن برقم 101 شارع القصر العيني، محافظة القاهرة، من يوم 3 حتى 14 يناير 2021.

إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين يوم 17 يناير.

يبدأ تلقي الطعون اعتبارا من يوم 17 إلى يوم 21 يناير المقبل حتى الساعة الثانية ظهرا.

اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين وتسليم نماذج التقييم، من 24 وحتى 28 يناير.

بدء مقابلات المرشحين لمنصب رئيس الأكاديمية من مطلع فبراير 2021 وحتى منتصف الشهر.

طرق التقديم للوظيفة

تقدم طلبات شغل الوظيفة بمكتب نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات إلى الأستاذ/ باهر بدر، لمدة 12 يوما بدءا من 3/1/2021 وتستمر حتى 14/1/2021، يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، فيما عدا الجمعة والسبت والإجازات الرسمية، بمقر الوزارة، على أن يرفق بها السيرة الذاتية للمتقدم مدعمة بالمستندات المطلوبة.