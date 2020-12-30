القليوبية: 218 ألف طلب تصالح بمتحصلات 1.2 مليار جنيه

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، استمرار إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى اليوم قبل الأخير من المهلة المقررة لاستلام الطلبات، والتي تنتهي غداً الخميس، وذلك في ضوء التخفيضات التي أقرتها المحافظة، في أسعار متر التصالح، في نطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة، وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.

وأكد "الهجان" أن إجمالى طلبات التصالح التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، حتي اليوم الأربعاء، بلغ 218 ألف و129 طلب تصالح، بمتحصلات مالية بلغت مليار و224 مليون و223 ألف جنيه.

وجدد محافظ القليوبية، في وقت سابق، تأكيده على استمرار تنفيذ الحملات اليومية من أجل القضاء على العشوائيات والتعديات التي تسيء إلى المظهر الحضاري للمدن والمراكز، وتتسبب في إعاقة المرور بالطريق العام، مشيراً إلى استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمراكز، لتحقيق الانضباط بالشوارع، مع إلزام أصحاب المحلات التجارية بعدم التعدي على حرم الطريق، لافتاً إلى أنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائياً على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.

وأجرى المحافظ جولة تفقدية شملت المرور على شوارع مدينة بنها وكفر الجزار، لمتابعة الإشغالات والنظافة، فضلاً على المرور على المحال والكافيتريات للتأكد من التزامها بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.