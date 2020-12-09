خالد عكاشة: مصر لم تتحدث عن مواجهة عسكرية مع أي دولة

انتقد العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بعض الصحف العالمية التي حاولت إثارة الجدل حول تصريحات الرئيس السيسي خلال تواجده في فرنسا، مؤكدًا أن مصر لم تتحدث عن نشوب أي مواجهة عسكرية مع أي دولة أو أي شيء من هذا القبيل.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى في رئاسته وهو يحاول ترسيخ مفاهيم المسؤولية وقدرته على قيادة الدولة وصياغة علاقاتها الدولية على نحو بالغ الاحترام، وحصل على تقدير دولي من هذا الأداء الدبلوماسي رفيع المستوى.

وتابع أن الرئيس السيسي تمسك بكل الثوابت المصرية خلال حواراته، بل ووجه رسائل إلى كافة الأطراف التي تحاول أو تخطط للعبث في ملفات أمن الإقليم، ولكنه لم يذكر اسم تركيا أو اسم رجب طيب أردوغان على الإطلاق خلال تصريحاته.

واستطرد متحدثًا عن تصريحات سامح شكري وزير الخارجية حول المصالحة مع قطر، قائلا إنه يرى أن الوزير يسير في اتجاه الموضوعية والرصانة، حيث إنه تحدث عن إيمان مصر الدائم والراسخ في الحفاظ على أمن البيت العربي، وعلى التوافق والسلام والهدوء داخل البيت العربي، وهذا شيء من الثوابت في الاستراتيجية المصرية، والتي جاءت على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تصريحاته أيضا في فرنسا، خلال الأسئلة التي طُرحت عليه حول إمكانية تقديم مصر المساعدات إلى لبنان.

وواصل أن الرئيس السيسي شدد على أن مصر لن تتخلى عن أي دولة عربية نهائيًا، وستقدم كل ما تستطيع من دعم لأي دولة عربية، مشيرًا إلى أن الكرة في الوقت الحالي في ملعب قطر وليس في ملعب الرباعي العربي، حيث إن قطر إذا قامت بالجدية الواجبة للحفاظ على متطلبات أمن الدول الأربع فمصر ليس لديها أي مشكلة معها، وستكون أحرص الدول على ترميم البيت العربي من الداخل وحل تلك الإشكالية.