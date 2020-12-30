نجوم الفن يدعمون أحمد جمال بعد إصابة والدته بفيروس كورونا

أعلن الفنان أحمد جمال، إصابة والدته بفيروس كورونا، وطالب جمهوره بتكثيف الدعاء لها.

وكتب جمال عبر تويتر: «رجاءً ادعوا لوالدتي ربنا يشفيها.. إيجابي كورونا»

وبعدها بساعات قليلة كتب جمال: «شكرا ليكوا على سؤالكم ودعواتكم الحمد لله ماما حالتها مستقرة وربنا يشفيها ويشفي كل مريض ويبعد عنكم أي مكروه»

وأنهالت عليه الدعوات من جمهوره وأصدقائه في الوسط الفني، أبرزهم المطرب مصطفى قمر، الذي قال: «ربنا يتم شفائها على خير يا أحمد والحمدلله على كل شيء»

وقالت كارمن سليمان: «ألف سلامة على مامتك يا أحمد ويقومهالكوا بالسلامة ويشفيها يارب»

وعلق صلاح عبدالله: "نسأله تعالى الشفاء التام والعاجل يا حبيبي»

وقال رامي جمال: «ربنا يعافيها ويطمنك عليها يارب هي وكل مريض»

وشهد الوسط الفني عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا، أبرزهم كريم فهمي، الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا، حيث كتب عبر خاصية الـ«ستوري» على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «إيجابي كورونا.. الحمد لله».

المنتج جمال العدل، والذي اعلن عن إصابته بفيروس كورونا،حيث قال في تصريحات لـ«الوطن» إنه شعر ببعض المتاعب وأجرى على إثرها مسحة كورونا، وتبين بعدها إيجابية المسحة، موضحًا أنه يخضع للعزل المنزلي، لا سيما وأنه يُعاني من بعض المتاعب الصحية إثرا إصابته بالفيروس، قائلًا: «تعبان شوية.. الحمد لله والشكر لله».

مي كريم، زوجة الفنان خالد الصاوي، اعلنت هي الاخري عن إصابتها بفيروس كورونا حيث اكتشفت الاصابة بالصدفة، فكانت تُجري بعض التحاليل الخاصة بالجلطات وإنزيمات الكبد وبروتينات الدم، وجاءت نسبهم مرتفعة، قائلة: «الدكتور أبلغني بأنني مصابة بفيروس كورونا رغم سلبية المسحة لأن هناك أعراض كالسعال والعطس مصحوبة بارتفاع نسب الجلطات وإنزيمات الكبد وبروتينات الدم».