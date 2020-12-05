صاحب أغنية "سقف" يمازح المطرب أحمد جمال على "تويتر"

مازح المطرب رامي جمال الشهير بأغنية "سقف" المطرب أحمد جمال عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مقترح لتقديمهما دويتو معا.

حيث كتب رامي "تعالا نعمل دويتو وأوعدك بعدها على طول يأجوج هيطلع"

ليرد أحمد جمال مازحا "ده هيبقى أول دويتو بينا و آخر عمل فني هيسمعوه سكان الأرض".

وطرح رامي جمال كليب "سقف" والتي تدعو للتفاؤل قبل جائحة كورونا بأسبوع و كانت بمشاركة عدد كبير من النجوم تصدرت التريند وما زالت حتى الآن تحصد صدى نجاحها وتفاعل معها عدد كبير من نجوم الفن بخلاف الكم الكبير المشارك فيها.

و قال جمال في تصريح سابق لـ"الوطن" إن الكليب ترجم مشاعر الحب التي شعر بها من كل المحيطين به، فى محنة مرضه الأخيرة بالبهاق، حيث وافق عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام على المشاركة في كليب الأغنية.

وقدم "جمال" الشكر لكل فنان أو رياضي شارك فى الأغنية حتى لو لم يكن لديه سابق معرفة به كما قدم الشكر لكل من ساعده فى خروج الكليب للنور بداية من إدارة شركة "نجوم ريكوردز" والفنان هشام جمال والفنان أوس أوس.

يذكر أن أغنية رامي جمال الجديدة "سقف" تصدرت تريند يويتوب مصر بعد ساعات من طرحها وأصبحت تريند لعدة أشهر بسبب طابع البهجة الذي تحمله الاغنيهة.